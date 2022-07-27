Туристы рассказали о своем впечатлении от поездки на отдых на юг Приморского края. Отдыхающие из различных регионов съездили в Хасанский район, после чего отговаривают всех туда приезжать, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS - Новости Приморья PRIMPRESS - Новости Приморья

Свое мнение люди выразили под видео, опубликованном в социальных сетях. Автор блога «Погода 25 регион» показал кадры из Андреевки, расположенной на самом юге Приморья.

Автор видео заявил, что сейчас там на пляже «яблоку негде упасть». После того как погода в регионе наладилась, толпы людей бросились именно в Хасанский район, поскольку местные пляжи считаются лучшими в крае.

Однако интернет-общественность оказалась совсем другого мнения. Пользователи рассказали, что недавно съездили в Андреевку, после чего не хотят туда возвращаться ни при каких обстоятельствах. «Даже бесплатно больше не поеду, превратили базу в помойку а-ля Сочи 90-х, загадили все. Хозяина нет, от слова совсем», – рассказали туристы.