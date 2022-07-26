Туристы не торопятся покупать туры на осень и зиму по России

Турагенты рассказали, популярно ли сейчас бронирование путевок на осень и зиму для путешествий по России. По словам экспертов, есть две тенденции: одни ждут возобновления акции от Ростуризма, другие торопятся забронировать места уже сейчас.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Большинство участников дискуссии в телеграм-канале для профессионалов турбизнеса «Крыша ТурДома B2B» пишут, что многие не спешат бронировать путевки на осень и зиму. Эту тенденцию подтверждают и представители туроператоров.

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«Пока единичные бронирования. Да, кешбэк ждут, популярность программы растет, нет смысла сейчас покупать»,

– поделился с TourDom.ru руководитель «Дельфина» Сергей Ромашкин.

В то же время некоторые клиенты не ждут старта программы и уже бронируют туры.

«Есть брони на сентябрь, никто кешбэк не ждет»,

– отмечают турагенты.

«Спрашивают про туры на осень и кто-то горнолыжку зимнюю, но пока что не бронируются, на кешбэк моим туристам все равно: никто не спрашивает про это»,

– рассказала Анастасия Горбачевская, директор туристического агентства «Спутник» (Москва).

Есть бронирования и на октябрь. В частности, заранее места стремятся забронировать те, кто планирует отдых на школьные каникулы – с 4 по 10 октября, а также на новогодние даты, на которые, скорее всего, не будет распространяться туристический кешбэк. Об этом рассказывала глава Ростуризма: программа будет действовать в низкий сезон, ориентировочно с 1 октября до середины декабря.

Представители турагентств отмечают, что в нынешних реалиях путешественникам лучше заблаговременно думать об отдыхе и заниматься его организацией:

«Туристам пора переходить на режим планирования. Если раньше горящие туры делали имидж, то теперь выигрывает тот, кто купил заранее (возвратные тарифы на перелеты и отели – это беспроигрышный вариант). Кто не побоялся брони летней Турции весной, сейчас хвастается перед друзьями экономией. P. S. Речь не идет о групповых турах».