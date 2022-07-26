Чем отличается “все включено” в России и в Турции

Система “все включено” у большинства людей ассоциируется с пакетными турами и безлимитным питанием. На самом же деле в каждой стране стандарты “все включено” сильно отличаются. Иногда перечень услуг может зависеть даже не от страны, а от конкретного отеля или региона. О том, чем отличаются услуги в России и Турции — в материале “Рамблера”.

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Как появилась система “все включено”

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Считается, что создателем идеи курорта с “все включено” стал бизнесмен из Британии Билли Батлин. Он организовал на Карибских островах отель, где туристы могли отдыхать по этой системе. Примечательно, что туристам больше всего нравилось то, что из отеля им не нужно выходить, все было внутри: пляж, рестораны и развлечения.

Главной идеей схемы “все включено” было то, что туристам не нужно тратиться на что-то дополнительно. Так как у них была возможность пользоваться безлимитной едой и напитками, они не тратились ни на что, кроме проживания и билетов. Уже позднее схема All Inclusive начала распространяться и на другие курорты.

“Все включено” в Турции

В Турции действует классическая система, которая была введена еще Батлином. В большинстве отелей туристам предоставляют безлимитное питание и развлечения, но все сильно зависит от категории отеля. Так, в трехзвездочном “все включено” вы получите скромный шведский стол три раза в день и музыку у бассейна. В четырех звездах это анимация днем и вечером, пятиразовое питание и дополнительный бар на пляже. В пяти звездах к этому списку прибавятся рестораны a-la carte. Если класс отеля выше или имеет приписку Ultra All Inclusive, то ко всему этому будет добавлены спа-программы, занятия йогой и спортом с аниматорами.

Однако данный список не гарантирует того, что вам будут доступны все виды развлечений, если вы берете “все включено”. Чтобы удостовериться в том, что входит в ваш отдых, стоит дополнительно спросить у туроператора или посмотреть на сайте отеля.

“Все включено” в России

В России нет единых стандартов для отелей “все включено”. Поэтому, если вы начнете поиск таких отелей, есть вероятность, что большинство из них будут санаториями с пятиразовым питанием, детским клубом и вечерними мероприятиями. Как правило, это — весь список того, что доступно в российских отелях по системе “все включено”. Рестораны a la carte встречаются только в нескольких отелях, поэтому их ждать не стоит. Туристы также жалуются на скудную анимацию, которую проводят исключительно по вечерам. По словам отдыхающих, холл или веранда отеля превращается в подобие ночного клуба с музыкой и мерцающим светом.