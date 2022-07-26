Как живет старинное село Куруш

Село Куруш — не только самое южное в России, но и самое высокогорное в Европе. Здесь, в зоне альпийских лугов, уже не растут деревья, а облака находятся не вверху, а внизу. Несмотря на труднодоступность, Куруш становится все более популярным у туристов — здесь самая высокая в Дагестане гора, самый высокий водопад и сложнейшие альпинистские маршруты. Узнали, чем еще Куруш манит людей со всей страны и насколько готово к турпотоку село с малоизменившимся за прошедшие столетия укладом

Фото: ТАСС ТАСС

Вход по пропускам

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Асфальтированная дорога заканчивается в Усухчае — центре Докузпаринского района. Дальше около 20 км до Куруша ехать лучше на машине повышенной проходимости — найти ее не составит большого труда, например, можно обратиться в недавно открывшийся здесь туристический информационный центр. Договориться о "трансфере" можно прямо на месте. А вот позаботиться о пропуске в погранзону нужно заранее.

"Люди приезжают на отдых, например, в Дербент, спрашивают: что интересного еще можно посмотреть, им рассказывают про самое высокогорное село — и они едут сюда. Но без пропуска их отправляют обратно, иногда даже протоколы составляли",

— рассказывает глава села Таги Баширов.

Оформить пропуск можно даже онлайн, обратившись в погрануправление по Дагестану в городе Каспийске или в ближайшем к Курушу подразделении в поселке Ахты.

От видов по дороге в полном смысле захватывает дух. Водители из местных уже привыкли к просьбам остановить "еще вот тут, на минутку, буквально пару кадров". Вот облако накрыло лежащую уже далеко внизу долину. Вот открывается во всей своей красе таинственный Шалбуздаг — гора, которую местные жители называют Эренлар, почитают как священную и стараются хотя бы раз в жизни совершить своего рода паломничество, поднявшись на вершину.

За очередным поворотом открываются красноватые скалы Ярыдага с самым большим в Дагестане водопадом Чараур (потоки воды падают с высоты более 250 м) и, конечно, почти отвесная скальная стена высотой больше километра, притягивающая альпинистов со всей страны и не только.

А из самого села открывается невероятный вид на самую высокую в Дагестане — 4466 м над уровнем моря — гору Базардюзю, разделяющую Россию и Азербайджан. Наконец мы на месте — в селе Куруш Докузпаринского района Дагестана на высоте 2560 м над уровнем моря.

Альпинизм как драйвер

Вот уже много лет подряд летом в Куруше проходит фестиваль горных видов спорта, проводятся соревнования по альпинизму.

"В 1980-х годах здесь прошел первый чемпионат СССР, потом были четыре чемпионата России. И сейчас этот район очень популярен у альпинистов, посещается почти круглый год. Стена Ярыдаг имеет перепад высот от 300 до 1300 м — здесь очень много альпинистских маршрутов, в том числе самые сложные в стране и одни из сложнейших в мире, требующие работы от трех до шести дней, — рассказывает глава региональной Федерации альпинизма Дагестана Петр Леонов. — Конечно, тему альпинизма здесь надо дальше развивать, потому что за ним тянется все остальное — постепенно сюда начинают приезжать не спортсмены, а просто люди, которые любят горы, активный отдых. И в итоге на одного альпиниста может приходиться 300 и больше других отдыхающих, именно так это работает и в Альпах, и в Гималаях".

Примерно с середины июля в Куруше начинается сезон восхождений на Шалбуздаг. Их совершают не только паломники-мусульмане, но и обычные туристы. Главное требование — хорошая физическая форма и прохождение акклиматизации, без которой на большой высоте обязательно ощущается недостаток кислорода. Так же, без альпинистского снаряжения, но с физподготовкой и определенным упорством, можно подняться и на саму Базардюзю — нужны только подходящая одежда, обувь и, опять же, пропуск в погранзону.

Впрочем, любоваться горными вершинами можно издали, просто отдыхая от городской суеты и наслаждаясь размеренным течением жизни. И не только любоваться. Например, художники Ольга Рамонова и Владимир Риваненков приехали в Куруш из Красноярска, чтобы работать — писать горные пейзажи. В машине — палатка, запас продуктов, газ для приготовления пищи и 20 кг краски. А еще — холсты, рамки, мольберты и уже готовые работы. Ольга показывает самую свежую, написанную буквально накануне.

"Это селение Ахты, мы были там вчера. Но изначально наша цель была — именно это село — Куруш, здесь красивые виды. Планируем провести здесь примерно неделю, а вообще в Дагестане хотим остаться на все лето",

— рассказывает Ольга.

Туристы из Ростова-на-Дону Елена и Владимир пришли в Куруш пешком, пройдя почти 20 км из Усухчая. Ребята путешествуют по Северному Кавказу около месяца — на поезде, маршрутках, иногда просто ловят попутные машины.

"В горах Дагестана впервые, и это шикарно — природа, снежные вершины! И вода в источниках вкусная",

— делится впечатлениями Владимир.

По словам местных властей, поток туристов в село стабильно растет, и некоторые из местных жителей уже частично переоборудовали свои дома под гостевые — других мест размещения в Куруше пока нет, а в палатке готовы жить далеко не все.

"Сейчас в село начали возвращаться люди, которые в прежние годы уехали отсюда на равнину. Они ремонтируют свои дома, потому что видят перспективы, связанные с развитием туризма. А перспективы там действительно большие, можно развивать даже горнолыжный отдых, в окрестностях села есть хорошие склоны, подходящие для строительства горнолыжных трасс",

— рассказывает глава Докузпаринского района Магомед Шамилов.

Житель Куруша Борис Шихалиевич — один из тех, кто около двух лет назад первым начал предоставлять жилье туристам. "Кто-то приезжает всего на день, кто-то остается на два-три дня и дольше. Иногда даже альпинисты у меня останавливаются. Едут из Москвы, Казани, из самых разных регионов. В этом году уже были, сегодня-завтра ждем еще", — говорит он.

Его родители когда-то уехали на равнину, но вскоре решили вернуться в родное село. Сейчас здесь живет почти вся семья Бориса Шихалиевича. Как и многие поколения предков, занимаются скотоводством, делают вкуснейший овечий сыр, который нарасхват в городе.

"Правда, дети пока не хотят здесь оставаться, хотят на равнину, в город, — признается он. — Но мы надеемся, что передумают. Село не должно пустовать".

Два Куруша

В середине прошлого века на равнину, в менее суровый климат (снег в высокогорье сходит в мае, а в сентябре начинает ложиться вновь) стали переселяться многие местные жители. Так в Дагестане появился еще один Куруш — в Хасавюртовском районе. Сейчас в нем живет более 7 тыс. человек — в десять раз больше, чем в высокогорном селе.

"По официальным данным, у нас население — 740 человек, но постоянно живут около 500, остальные на выезде — в основном на заработках в городе, едут в Дербент, Махачкалу, даже в Москву. В горах в последние годы молодежи становится все меньше. В этом году в школе у нас училось всего 59 детей, а в 11-м классе не было ни одного ученика",

— рассказывает глава села Таги Баширов.

Рядом со старенькой школой красуется новое здание современного спортзала, построенного несколько лет назад. В селе есть вышка цифрового телевидения и самая высокогорная в стране станция МТС. Власти района обещают, что в ближайшие годы село будет газифицировано. Но пока топят здесь, как и сто лет назад, кизяком, смешанным с травой и высушенным навозом. Весной и летом делают большой запас такого топлива на всю зиму — деревьев, чтобы заготовить дрова, в окрестностях нет.

На окраине населенного пункта идет новое строительство — здесь возводят пожарно-спасательную часть, которая не только будет обеспечивать безопасность местных жителей и туристов, но и даст курушцам более 20 рабочих мест.

"Спасательная служба нам просто необходима. К нам едут туристы, бывали случаи, когда требовалась помощь — кто-то заблудился, в тумане потерял дорогу, кто-то упал при восхождении. Пока что в таких случаях обращаемся за помощью в подразделение МЧС в Ахтынском районе — это внизу, в 25 км. Но спасатели с равнины часто не имеют опыта работы в горах, особенно если туман или ночное время. И первыми всегда реагируют местные — наши ребята выросли в этих горах, ходят туда постоянно, они уже готовые спасатели",

— говорит Таги Баширов.

Новая жизнь старых традиций

Летом население Куруша увеличивается — приезжают погостить ставшие "городскими" выходцы из села, привозят детей, которые здесь с утра до ночи могут находиться на свежем воздухе. А еще летом здесь играют свадьбы по старым лезгинским традициям. Почти все село собирается в доме жениха, в помещениях накрывают столы, а на улице звучит национальная музыка — желающие могут танцевать. А над домом развеваются разноцветные флаги.

"У нас их называют "тарат" — у каждого рода раньше был свой, с особым рисунком. Чем больше таратов на свадьбе — тем больше родов пришло, тем больше уважения к хозяину дома",

— объясняет смысл традиции местный историк, учитель Усухчайской средней школы Руслан Агаметов.

Глава села признает, что сейчас традиции предков стали забываться. Как и традиционные промыслы. Чтобы сохранить память о том, как жили курушцы в старину, одна из местных семей решила создать небольшой этнический музей. Сейчас в однокомнатном домике на окраине воссоздан интерьер, в котором веками жили обычные лезгинские семьи.

Здесь можно увидеть полую внутри цельную козью шкуру — бурдюк для сыра, который при таком хранении долго оставался свежим, деревянную колыбель, ручной прядильный станок — вполне, кстати, рабочий. Местная жительница Зара Гамзатова, которая самостоятельно собрала большую часть экспозиции, показывает весь процесс: от чесания овечьей шерсти и прядения из нее нити до изготовления ковра.