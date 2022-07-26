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1 час назад

Туристы рассказали о мошенниках в Анапе

Primpress

Жители Приморского края рассказали о своем большом удивлении от поездки в Анапу. Отдых на море в другом конце России закончился для людей очень неприятно. Людям даже пришлось обратиться в полицию, сообщает PRIMPRESS.

Туристы рассказали о мошенниках в Анапе
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам туристов, они были шокированы ситуацией, с которой столкнулись возле одного из пляжей. Приморцы вместе с детьми увидели стойку, где ребенку обещали сделать временную татуировку. При этом с туристов хотели взять всего лишь 100 рублей.

Однако когда работа была выполнена, к туристам подошел некий мужчин и заявил, что цена указана за квадратный сантиметр кожи. В итоге мужчина отмерил татуировку линейкой и пришел к выводу, что за нее должны заплатить 20 тысяч рублей.

Приморцы были шокированы таким поворотом. Отдыхающие стали снимать мужчину на телефон и захотели обратиться в полицию. А в социальных сетях между тем подтвердили, что такая же схема развода туристов сейчас действует не только в Анапе, но и в Сочи. Там сначала говорят, что рисунок будет стоить 100 рублей, но потом требуют с людей четыре тысячи.

Интернет-пользователи дали совет отдыхающим: «Снимайте на телефон цену первоначальную, озвученную. Сами отстанут».

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