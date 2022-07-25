Где в России купаться без одежды

Многие люди любят плавать и загорать без купальников. Вот только отнюдь не многие знают, где можно осуществлять свои желания, не нарушая общественный порядок. Однако в России довольно много нудистских пляжей. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Пляж в Лисьей бухте (Крым)

Лисья бухта находится между Карадагом и мысом Меганом, неподалеку от поселка Курортное. Место отдыха считается максимально экологичным и живописным. Протяженность пляжа около 4,5 километров.

Пляж у Большого Утриша (Анапа)

Данный пляж входит в состав сельского округа Супсех. Воздух на данной территории считается целебным – фитонциды насыщают его с гор, а йод с моря. Береговая зона весьма обширная, так что здесь есть как благоустроенные пляжи, так и дикие для нудистов.

Нудистский пляж (Кабардинка)

Этот пляж находится вблизи Новороссийска рядом с мысом Дооб. Берег здесь галечный, вода прозрачная, но спуск к морю довольно крутой, так что следует быть осторожней. Удобств для отдыхающих нет, но большинству хватает того, что дает природа.

Пляж "Дюны" (Санкт-Петербург)