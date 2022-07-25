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5 минут назад

Туристов предупредили об опасном пляже на побережье Калининградской области

Inc-Newsиещё 1

Ежегодно на одном из пляжей самого западного региона России тонут люди, поэтому купаться там запрещено.

Туристов предупредили об опасном пляже на побережье Калининградской области
Фото: Inc-NewsInc-News

Пляж в Балтийске назван самым опасным для отдыхающих в Калининградской области. Причиной всему - характерные для этого места отбойные течения.

"Самым опасным морским пляжем в Калининградской области является участок побережья, расположенный в десяти километрах от Балтийска в районе арт-деревни. Ежегодно там тонут люди, и потому на этом пляже запрещено купание", - предупреждают жителей и гостей региона в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

На этом месте в Балтийском море часто образуются так называемые оттягивающие или отбойные течения. Другими словами - рипы. Они способны в считанные секунды сбить купающегося с ног и унести в открытое море. Характерной чертой этого явления является пена на гребне волн.

"Если вы все же угодили в такое течение, то выбраться из него можно, воспользовавшись одним из способов. Надо плыть параллельно берегу вправо или влево в надежде, что море принесет вас к берегу. Но шанс справиться со стихией самостоятельно, преодолев рипы, крайне мал", - говорится в сообщении спасателей.

Однако рипы - далеко не единственная опасность, угрожающая отдыху туристов. Так, под водой на этом пляже находятся бетонные сооружения, оставшиеся там еще со времен Второй Мировой войны. Это также приводит к происшествиям.

Отдых в России,МЧС России,
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