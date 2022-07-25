Туристов предупредили об опасном пляже на побережье Калининградской области

"Если вы все же угодили в такое течение, то выбраться из него можно, воспользовавшись одним из способов. Надо плыть параллельно берегу вправо или влево в надежде, что море принесет вас к берегу. Но шанс справиться со стихией самостоятельно, преодолев рипы, крайне мал", - говорится в сообщении спасателей.