На пляжах — не выпивать. Без купальника не загорать и тем более не купаться. На машине с дороги к берегу не съезжать. В лесах костры не разводить. В заповедники без пропуска не ходить. От маршрута не отклоняться. Мусор где ни попадя не выбрасывать. Рассказываем о том, за что могут оштрафовать туриста в России.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

В баре детям не место

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Большинство отдыхающих летом стремятся на пляж. Поэтому с возможных штрафов за нарушение правил поведения у воды и начнем. «Пляж, как и парк, как и заповедник, — общественное место, поэтому там запрещено распитие алкогольных напитков», — рассказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк («Единая Россия»).

Штраф за выпивку в общественных местах составляет от пятисот до полутора тысяч рублей. Больше того, на пляжах и в других общественных местах нельзя не только пить, но и появляться в состоянии алкогольного опьянения. Цена вопроса та же самая: от пятисот до полутора тысяч рублей, а то и вовсе административный арест до пятнадцати суток. Дальше — только хуже. На пляжах нельзя не только пить или находиться пьяным, но и курить. Штраф — такой же.

А в Крыму, рассказал Черняк, родители несовершеннолетних могут еще и получить штраф от одной до трех тысяч рублей за отдых с детьми в барах и других заведениях, специализирующихся на продаже алкоголя. Пребывание несовершеннолетних в таких местах запрещается или ограничивается республиканским законом «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В Сочи нудистов грозят сажать на 15 суток

В Сочи с этого года решили штрафовать нудистов. Появление на пляжах в оголенном виде там приравняли к мелкому хулиганству, что чревато штрафом от пятисот до одной тысячи рублей или арестом до 15 суток. Эту кару ввели по просьбе самих сочинцев, которые, скажем так, не рады раскованности приезжих.

«Формально в российском законодательстве нудизм не запрещен, но в практике есть случаи, когда нудистов привлекали к ответственности в соответствии с КоАП за явное неуважение к обществу и мелкое хулиганство. А если на пляже присутствуют дети, то наказание за появление обнаженным может оказаться гораздо серьезнее: отдых в таком виде могут трактовать как развратные действия по отношению к малолетним, а это уже статья 135 УК, что влечет штраф до 300 тысяч рублей или тюремное заключение», — объяснил депутат.

Также Водным кодексом предусмотрены штрафы за движение и стоянку автомобилей в водоохранной зоне, за исключением движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Если длина реки меньше десяти километров, то ширина ее водоохранной зоны — 50 метров, если от десяти до пятидесяти километров — 100 метров. Наконец, от пятидесяти километров и более — 200 метров. Ширина водоохранной зоны моря составляет 500 метров. Штраф для граждан — от 3 до 4,5 тысяч рублей.

Кроме того, обратил внимание Черняк, с 2021 года в России федеральной нормой запрещено брать с собой на пляж собак, кроме собак-поводырей, на которых обязательно должны быть соответствующие документы. Касается это только официальных зон для купания. Гулять с собаками вдоль берега никто не запрещает.

Костры и шашлыки — только в специально оборудованных местах

Еще одно место притяжения для туристов — леса. Здесь следует помнить, что летом во многих регионах устанавливают особый противопожарный режим, когда посещать лес можно только по работе, а простым гражданам приходится довольствоваться парковыми законами, предупредил Черняк.

Но даже если такой режим не введен, разводить костры в лесу можно только на специально отведенных для этого площадках, отделенных противопожарной минерализованной, то есть очищенной до минерального слоя почвы, полосой шириной не менее полуметра. Для мангалов также должна быть оборудованная площадка. Если таковой нет — разводить костер или устанавливать устройство для барбекю запрещается.

Во время пожароопасного сезона устраивать места отдыха, туристские стоянки и проводить другие массовые мероприятия разрешено только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет для граждан штраф от 15 до 30 тысяч рублей — и это если не случилось пожара. А если случился — верхний потолок штрафа для граждан увеличивается до 60 тысяч рублей. Кроме того, возможна и уголовная ответственность, если пожар привел к тяжким последствиям.

В заповедники — по пропуску и с гидом

Еще строже запреты в заповедниках, где действует особый режим посещения.

«Заповедники требуют для посещения письменный пропуск, а сама прогулка должна проходить в сопровождении гида-сотрудника», — рассказал Черняк.

Нарушение установленного режима в государственных природных заповедниках, национальных парках, природных парках, государственных природных заказниках, а также на территориях, где находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах влечет штраф от трех до четырех тысяч рублей для граждан. Может наступить и уголовная ответственность — например, за незаконную рыбалку на территории заповедника или заказника. Наказание — штраф от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок от четырех до шести месяцев.

Особый разговор — о мусоре. «В три тысячи рублей обойдется сожжение любого мусора в лесных и парковых массивах, заказниках, заповедниках, а стоимость «нежелания довезти мусор до урны» колеблется от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от региона», — рассказал Черняк.

«Чтобы не испортить отпуск себе и окружающим, отправляясь на отдых, оставайтесь законопослушными гражданами и не теряйте здравого смысла — во избежание неприятных ситуаций и штрафных санкций. Тем, кто собирается отдохнуть за границей, я также рекомендую ознакомиться с местными традициями и законами, чтобы счастливый отдых не превратился в шквал неприятностей и не испортил не только настроение», — посоветовал парламентарий.

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