Туристам назвали лучшие направления в РФ на бархатный сезон

Первая половина осени считается для туротрасли не менее напряженным временем, чем лето.

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Многие россияне предпочтут отдохнуть в сентябре за рубежом. Но и у нас в стране есть немало мест, где можно чудесно провести отпуск в начале осени.

Как пояснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, самым популярным городом на бархатный сезон был и остается Сочи. В этом году к нему несомненно присоединится Дагестан.

Активно бронируются поездки на Байкал. Несмотря на отсутствие авиаперелетов, многие, по мнению специалиста, в сентябре отправятся в Крым на собственных авто.