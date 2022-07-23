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45 минут назад

Российским туристам назвали лучшие направления внутри страны на бархатный сезон

Inc-News

Первая половина осени считается для туротрасли не менее напряженным временем, чем лето.

Туристам назвали лучшие направления в РФ на бархатный сезон
Фото: Inc-NewsInc-News

Многие россияне предпочтут отдохнуть в сентябре за рубежом. Но и у нас в стране есть немало мест, где можно чудесно провести отпуск в начале осени.

Как пояснил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян, самым популярным городом на бархатный сезон был и остается Сочи. В этом году к нему несомненно присоединится Дагестан.

Активно бронируются поездки на Байкал. Несмотря на отсутствие авиаперелетов, многие, по мнению специалиста, в сентябре отправятся в Крым на собственных авто.

На полуострове в это время туристов будет уже минимум, зато море продолжит оставаться все таким же теплым.

Отдых в России,Алексан Мкртчян,
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