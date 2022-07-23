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3 часа назад

Три направления на выходные для автотуристов из Москвы

Мослентаиещё 1

Туристический сервис Russpass подготовил три коротких направления на выходные для автотуристов с отправление из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Три направления на выходные для автотуристов из Москвы
Фото: МослентаМослента

За два дня туристы смогут увидеть сразу несколько городов, посмотреть старинные усадьбы, монастыри и музеи. Новые маршруты сервиса Russpass для автотуристов охватывают десять городов центральной России.

По одному из маршрутов можно будет доехать до Калуги и посмотреть по дороге усадьбы и резиденции писателей. Также жители столицы на автомобиле смогут отправиться в Шую, где по пути увидят достопримечательностями Владимира и посмотрят древний город Ковров.

Кроме того, один из маршрутов включает в себя поездку в Ростов Великий. По пути предлагается заехать в музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева», а также увидеть крупнейший в стране мужской монастырь — Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.

«Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. С его помощью можно, например, забронировать отель, приобрести железнодорожные и авиабилеты и заказать столик в ресторане. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим местам или воспользоваться готовым предложением. На Russpass сейчас доступно более пяти тысяч турпредложений по регионам России»,

— говорится в сообщении пресс-службы мэрии города.

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