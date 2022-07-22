"Еле протиснулись между телами": туристка об отдыхе в России

Сезон отпусков в самом разгаре. Россиянка отправились с семьей на побережье Черного моря и поделилась своими впечатлениями с "Рамблером".
"Вообще-то мы не планировали изначально ехать на море. Но сына пригласили на спортивные сборы в горах, и мы поехали всей с семье. Заодно решили все-таки побыть на море и забронировали отель в Архипо-Осиповке", — рассказала девушка.
Отель оказался на первой линии, с территории выход сразу на пляж, но пляж общественный и пользуется огромной популярностью у туристов и местных жителей.
"Вода около 24 градусов, для меня это очень холодно, но муж с сыновьями купаются, им нравится. Людям тоже. Мы еле протиснулись между телами, сложно подойти к морю. Выходим, купаемся и уходим обратно. В отеле есть все для детей — площадки, горки, анимация, бассейны опять же. Но я в них тоже не захожу, потому что мерзну, — поделилась туристка.
Отдельно девушка отметила красоту природы, вокруг отеля горы, виды отовсюду прекрасные. Отель выбирали спонтанно, но к уровню сервиса претензий нет. Отдых по системе "все включено", кормят вкусно и разнообразно, придраться не к чему.
"Честно — ничего не бесит. Меня вообще на отдыхе, кроме мужа, ничего не бесит", — подытожила туристка.