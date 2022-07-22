"Еле протиснулись между телами": туристка об отдыхе в России

"Вода около 24 градусов, для меня это очень холодно, но муж с сыновьями купаются, им нравится. Людям тоже. Мы еле протиснулись между телами, сложно подойти к морю. Выходим, купаемся и уходим обратно. В отеле есть все для детей — площадки, горки, анимация, бассейны опять же. Но я в них тоже не захожу, потому что мерзну, — поделилась туристка.