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2 часа назад

"Еле протиснулись между телами": туристка об отдыхе в России

Катя Кобышева

Сезон отпусков в самом разгаре. Россиянка отправились с семьей на побережье Черного моря и поделилась своими впечатлениями с "Рамблером".

"Еле протиснулись между телами": туристка об отдыхе в России
Фото: фото предоставлено туристкойфото предоставлено туристкой

"Вообще-то мы не планировали изначально ехать на море. Но сына пригласили на спортивные сборы в горах, и мы поехали всей с семье. Заодно решили все-таки побыть на море и забронировали отель в Архипо-Осиповке", — рассказала девушка.

Отель оказался на первой линии, с территории выход сразу на пляж, но пляж общественный и пользуется огромной популярностью у туристов и местных жителей.

фото предоставлено туристкой

"Вода около 24 градусов, для меня это очень холодно, но муж с сыновьями купаются, им нравится. Людям тоже. Мы еле протиснулись между телами, сложно подойти к морю. Выходим, купаемся и уходим обратно. В отеле есть все для детей — площадки, горки, анимация, бассейны опять же. Но я в них тоже не захожу, потому что мерзну, — поделилась туристка.

Отдельно девушка отметила красоту природы, вокруг отеля горы, виды отовсюду прекрасные. Отель выбирали спонтанно, но к уровню сервиса претензий нет. Отдых по системе "все включено", кормят вкусно и разнообразно, придраться не к чему.

"Честно — ничего не бесит. Меня вообще на отдыхе, кроме мужа, ничего не бесит", — подытожила туристка.

Отдых в России,
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