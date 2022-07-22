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2 часа назад

Что раздражает туристов на Черном море

РИА "ФедералПресс"

Сотрудники сервиса бронирований tvil.ru собрали самые распространенные жалобы туристов. Как выяснилось, их недовольство начинается еще по дороге к морю из-за южных пробок.

Что раздражает туристов на Черном море
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Треть туристов стоит в пробках на дорогах. Это не удивительно, ведь на побережье принимает авиарейсы только аэропорт Сочи, и туристы вынуждены приезжать на курорты на своих автомобилях», – говорится в сообщении.

Пробками на дорогах к морю возмущены 28 % опрошенных. 40 % туристов остались недовольны соотношением цены и качества на отдыхе. 23 % заявили, что объекты размещения, которые сдают в аренду – «гаражи и сараи». 8 % оказались разочарованы качеством туалетной бумаги.

Эксперты оценивали жалобы по разным параметрам и категориям. Были и единичные случаи недовольства: в Анапе с матери ребенка-инвалида могут потребовать плату за лежак на пляже, сообщается на сайте.

Отметим, дороги в разгар курортного сезона в Краснодарском крае продолжают ремонтировать, чтобы сделать более удобными для езды. Например, между поселком Энем и Афипский. С начала лета в этом месте километровые пробки. Ранее «ФедералПресс» писал, что аэропорты останутся закрыты до конца июля, попасть на Черное море можно на автобусе или поезде.

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