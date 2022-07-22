Что раздражает туристов на Черном море

Сотрудники сервиса бронирований tvil.ru собрали самые распространенные жалобы туристов. Как выяснилось, их недовольство начинается еще по дороге к морю из-за южных пробок.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Треть туристов стоит в пробках на дорогах. Это не удивительно, ведь на побережье принимает авиарейсы только аэропорт Сочи, и туристы вынуждены приезжать на курорты на своих автомобилях», – говорится в сообщении.

Пробками на дорогах к морю возмущены 28 % опрошенных. 40 % туристов остались недовольны соотношением цены и качества на отдыхе. 23 % заявили, что объекты размещения, которые сдают в аренду – «гаражи и сараи». 8 % оказались разочарованы качеством туалетной бумаги.

Эксперты оценивали жалобы по разным параметрам и категориям. Были и единичные случаи недовольства: в Анапе с матери ребенка-инвалида могут потребовать плату за лежак на пляже, сообщается на сайте.