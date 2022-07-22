В Евпатории возобновили реконструкцию набережной

По сообщению председателя госсовета Крыма Владимира Константинова, работы завершатся в 2023 году. Он добавил, что на объекте сейчас работает новый подрядчик.
Работы по реконструкции на набережной растянулись на несколько лет. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале отметил, что считает это неприемлемым. Он рассказал, что сегодня процесс активизировался и на объекте находятся 75 рабочих и 14 единиц техники.
Напомним, что процесс реконструкции набережной остановился в январе 2020 года из-за выявления Федеральным казначейством грубых нарушений. В октябре 2021 сообщили, что стоимость реконструкции заметно увеличилась из-за роста цен на строй материалы.
В феврале Аксенов поручил возобновить реконструкцию. В городе также продолжается капремонт Лазурной набережной.