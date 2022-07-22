Россиянам назвали пять нудистских пляжей

Раздевание догола в общественных местах считается хулиганством, но в России есть пляжи, на которых это даже приветствуется. Aviasales назвал пять нудистских пляжей, где при входе нужно оставить одежду.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Москва

В Сосновом бору есть пляж, который делится на две части: обычную и нудистскую. Чтобы попасть на вторую, нужно пройти через сосновую рощу до забора, который и закрывает обнаженных людей от посторонних глаз. Недостаток этого места в том, что он не оборудован: там нет туалета и шезлонгов.

Санкт-Петербург

Для любителей раздеться есть пляж «Дюны» возле санатория «Сестрорецкий курорт» с выходом на Финский залив. Чтобы до него добраться, нужно уехать в Сестрорецк, а там пройти к реке Малая сестра.

Новосибирск

Пляж для нудистов в Новосибирске в этом году вошел в топ-10 лучших по России. Он находится в Советском районе на территории Академгородка.

Саратов

На острове реки Волга находится обычный пляж, за оградой которого и располагается зона для обнаженных. Чтобы до него добраться, нужно доехать на автобусе «Саратов-Энгельс» до остановки «Пляж».

Краснодарский край