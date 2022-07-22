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1 час назад

Россиянам назвали пять нудистских пляжей

РИА "ФедералПресс"

Раздевание догола в общественных местах считается хулиганством, но в России есть пляжи, на которых это даже приветствуется. Aviasales назвал пять нудистских пляжей, где при входе нужно оставить одежду.

Россиянам назвали пять нудистских пляжей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Москва

В Сосновом бору есть пляж, который делится на две части: обычную и нудистскую. Чтобы попасть на вторую, нужно пройти через сосновую рощу до забора, который и закрывает обнаженных людей от посторонних глаз. Недостаток этого места в том, что он не оборудован: там нет туалета и шезлонгов.

Санкт-Петербург

Для любителей раздеться есть пляж «Дюны» возле санатория «Сестрорецкий курорт» с выходом на Финский залив. Чтобы до него добраться, нужно уехать в Сестрорецк, а там пройти к реке Малая сестра.

Новосибирск

Пляж для нудистов в Новосибирске в этом году вошел в топ-10 лучших по России. Он находится в Советском районе на территории Академгородка.

Саратов

На острове реки Волга находится обычный пляж, за оградой которого и располагается зона для обнаженных. Чтобы до него добраться, нужно доехать на автобусе «Саратов-Энгельс» до остановки «Пляж».

Краснодарский край

В поселке Большой Утриш есть множество диких пляжей, а в один из них не допускается одежда. Нужно лишь пройти вдоль черноморского побережья в сторону юга. На картах он так и называется «Нудистский пляж», пишет Aviasales. Ранее специалисты по туризму назвали крымские нудистские пляжи лучшими в России, сообщало «Федеральное агентство новостей».

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