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45 минут назад

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Из 400 пляжей в Крыму эксперты выбрали 11 лучших, которые находятся на разных курортах. В Роспотребнадзоре сообщили их названия.

Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пляж «Лазурный берег» (Евпатория), пляж санатория «Форос» (Ялта), пляж санатория «Днепр» (Гаспра)», – сообщает Роспотребнадзор. Почетные места в списке заняли пляж «Мирный» (Поповка), пляж на Аршинцевской косе (Керчь), пляж гостиницы «Рига» (Мысовое) и пляж пансионата «Море» (Алушта). В Оленевке сразу несколько пляжей попали список Роспотребнадзора:«Экстрим Крым», «Сансет» и «Майами».

Названия выбраны не случайно. Так, например, на «Майами» белоснежные пески и лазурная вода. «Экстрим Крым» так называется, потому что все лето там проходит фестиваль любителей экстремальных шоу. В Капселе эксперты выбрали два пляжа: «Устричный», где можно полакомиться устрицами, и «Ракета» в бухте Капсель.

Не остались без внимания пляжи Севастополя: здесь выделили «Адмиральскую лагуну» и пляжи села Орловка. В ведомстве выбирали пляжи, не только пригодные для купания, но и безопасные для здоровья. Ранее «ФедералПресс» писал, что туристы нашли современные пляжи с красивыми видами в Крыму и Краснодарском крае.

Отдых в России,Роспотребнадзор,
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