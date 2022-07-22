Роспотребнадзор назвал лучшие пляжи Крыма

Из 400 пляжей в Крыму эксперты выбрали 11 лучших, которые находятся на разных курортах. В Роспотребнадзоре сообщили их названия.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Пляж «Лазурный берег» (Евпатория), пляж санатория «Форос» (Ялта), пляж санатория «Днепр» (Гаспра)», – сообщает Роспотребнадзор. Почетные места в списке заняли пляж «Мирный» (Поповка), пляж на Аршинцевской косе (Керчь), пляж гостиницы «Рига» (Мысовое) и пляж пансионата «Море» (Алушта). В Оленевке сразу несколько пляжей попали список Роспотребнадзора:«Экстрим Крым», «Сансет» и «Майами».

Названия выбраны не случайно. Так, например, на «Майами» белоснежные пески и лазурная вода. «Экстрим Крым» так называется, потому что все лето там проходит фестиваль любителей экстремальных шоу. В Капселе эксперты выбрали два пляжа: «Устричный», где можно полакомиться устрицами, и «Ракета» в бухте Капсель.