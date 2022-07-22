Что можно посмотреть во Владивостоке за полдня

Туристический сезон во Владивостоке в самом разгаре. Несмотря на дождливую погоду отдыхающие все равно спешат познакомиться поближе с приморским городом. Рассказываем, что можно посмотреть в столице ДФО всего за полдня, но получить много эмоций.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Иммерсивная экскурсия

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В непогоду идеальным вариантом для знакомства с городом будет автобусная экскурсия. Пока что работает единственный маршрут, который захватывает центральные улицы Владивостока, мосты и океанариум на острове Русский.

Отметим, что экскурсия иммерсивная и проходит в специальных наушниках. Кстати, автобус делает остановки, а значит без фотографий на фоне красивых мест Владивостока никто не останется.

Отправиться в путешествие по приморской столице можно как днем, так и вечером. Стоимость путевки для лиц от 15 лет составляет 700 рублей, для детей от 6 до 14 лет, а также пенсионеров – 600 рублей. Вечерняя экскурсия обойдется на 300 рублей дороже.

Морская экскурсия

Увидеть Владивосток с другой стороны можно на морской экскурсии. Здесь можно понаблюдать, как интересно менять ракурс, когда вместо морских пейзажей, открывающихся с высоты птичьего полета, вам откроются виды мысов, сопок и бухт с уровня моря.

Экскурсия «Мосты Владивостока» включает в себя морскую прогулку по бухте Золотой рог, через пролив Босфор Восточный. За время морского путешествия можно увидеть военные корабли, стоящие у причала, пассажирский терминал, морской и железнодорожный вокзалы, морской торговый порт, маяк Токаревского, остров Русский, батарею Поспелова, бухты Улисс и Диомид, рыбный порт, Золотой и Русский мосты.

Часовая экскурсия для взрослого обойдется в 1000 рублей, а для детей – в 600 рублей.

Экскурсия «Морская панорама» проходит по бухте Золотой рог, через пролив Босфор Восточный. За два часа морского путешествия мы увидим военные корабли, стоящие у причала, пассажирский терминал, морской и железнодорожный вокзалы, морской торговый порт, маяк Токаревского, остров Русский, батарею Поспелова, бухты Улисс и Диомид, рыбный порт, Золотой и Русский мосты. Дойдем до острова Русский, увидим с моря Приморский океанариум и кампус ДВФУ.

Стоимость экскурсии для взрослых составляет 2100 рублей, для студентов и пенсионеров – 1900 рублей, для детей до 14 лет – 1300 рублей.

Автобусная экскурсия

Познакомиться с главными морскими достопримечательностями Владивостока – маяками можно на экскурсии «Путеводная звезда».

Маршрут начинается от Корабельной набережной и затрагивает Токаревский маяк, маячный шкотовский створ (3 маячных башни), Ж/Д вокзал, площадь Борцов за власть Советов, Золотой мост, сквер первой в мире женщины-капитана дальнего плавания А.И. Щетининой, смотровую площадка на острове Русском (мыс Назимова), открывающая прекрасный обзор морских входных ворот Владивостока, маяк на острове Скрыплева и маяк на полуострове Басаргина. Конечной точкой экскурсии станет площадь Борцов за власть Советов.

Во время путешествия опытный гид расскажет не только историю Владивостока, но и влюбит в него каждого.