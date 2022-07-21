Плюсы и минусы отдыха на российском юге

Ещё не так давно в этих местах гремела Олимпиада, а теперь из-за санкций многие россияне заново открывают для себя курорты черноморского побережья. Середина лета в Сочи и Адлере - время относительного затишья, когда на улицах и пляжах ещё можно найти свободный пятачок для того, чтобы понежиться под южным солнцем. Чем удивляет, радует и огорчает отдых вдалеке от дома - корреспондент "Омск Здесь" делится опытом и рассказывает об интересных местах, куда можно добраться самостоятельно и за небольшие деньги.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Адлер в качестве места отдыха был выбран неслучайно. В посёлке, который фактически входит в Большой Сочи, наша семья не бывала никогда.

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В 2009 году мы с женой отдыхали в посёлке Лоо, по другую сторону от центра Сочи и всё, что там было хорошего, - это море и вид на горы. С остальным на тот момент существовали очень большие проблемы - раскиданный по предгорьям посёлок, какие-то стоки с неприятными запахами прямо вдоль дорог и шумная автотрасса на пути к пляжу.

Сравнение с Адлером-2022 бессмысленно, он выигрывает в одну калитку. Не особо на что-то рассчитывая, мы сняли номер в небольшом отеле прямо в центре посёлка и смогли поймать удачу за хвост.

Всего несколько номеров на всё здание - иногда казалось, что в отеле вообще нет ни души - и несколько минут пешком до морского берега. Судя по всему, для хозяев гостиницы постояльцы давно не являются главной возможностью для заработка: во дворе отеля действует кафе, рядышком работает магазин известной парфюмерной сети, а сбоку "квартируют" оптика и парикмахерская. Складывать все яйца в одну корзину южане давно разучились.

Летний сезон кормит весь год - разгар лета, а то тут, то там идут строительные работы. И это, что удивительно, нисколько не раздражает. В одном месте перекладывают плитку, в другом увеличивают летнюю веранду, а в третьем не по дням, а по часам вверх растёт новая гостиница. Высотных зданий в Адлере хватает, но это нисколько не давит из-за большого числа деревьев на улицах. Кажется, что, в отличие от Омска, тут и про "компенсационное озеленение" никогда не слышали.

В Адлере настоящая атмосфера курортного городка. Достойный - бесплатный и чистый - пляж "Чайка", из недостатков которого лишь галька да повидавшие лучшие дни волнорезы. Современный - то сонливый, то шальной - променад вдоль Чёрного моря со множеством лавочек, кафе и ресторанов на любой вкус, а ещё с детскими зонами, магазинчиками и просто местами, где можно "зависнуть". Чарующе пахнущий Адлерский рынок, откуда не уйдёшь без сувениров для друзей и родных. Современный океанариум, куда 99 % детей приходят ради того, чтобы поглазеть на акул. К счастью, они обитают в самом последнем аквариуме…

В тоже время Адлер - город контрастов. Магнолии, пальмы всех видов и вьющийся из-за чужого забора виноград могут соседствовать с памятником Ленину, припаркованным у тротуара кабриолетом и просящим милостыню бездомным. А экипаж ГИБДД может равнодушно взирать на таксистов, поставивших свои автомобили в два ряда у автобусной остановки. Ресторан с претензией на столичность соседствует с бюджетным кафе, где по вечерам затягивают песни Шатунова и "Руки вверх".

В отличие от пафосного и сверкающего Сочи, отдыхать и наслаждаться отдыхом в Адлере чуть проще - нет людских толп и той самой городской суеты, когда тебе всё время кажется, что нужно куда-то постоянно бежать. При этом из Адлера, как выяснилось, очень удобно ездить по окрестностям. Конечно, всегда можно взять тур у агентств или многочисленных экскурсоводов, но если постараться, можно дёшево и сердито самостоятельно спланировать маршруты по интересным местам, которые впечатлят и наполнят соцсети красивыми кадрами.

Тисо-самшитовая роща

Это реликтовый лес на склоне горы Ахун, являющийся памятником древней природы. Роща является частью Кавказского заповедника и Сочинского национального парка и расположена у посёлка Хоста.

Тисо-самшитовая роща - прообраз того, что сейчас модно называть экотропами. Но здесь нет арт-объектов, качелей или велосипедных дорожек. Только тропинки, лесенки и деревянные скамейки.

Вмешательство человека здесь минимально, что вполне объяснимо. Люди уже достаточно наследили в этих местах.

Перед Олимпиадой-2014 безо всякого санитарного контроля в Большой Сочи завозили итальянский самшит, который оказался с вредителями - и за несколько лет они убили самшитовые деревья почти на всём западном склоне Кавказских гор. Такой вот "подарок" лесу, который стоял здесь десятки миллионов лет…

До ворот самой рощи не доехать на автомобиле - часть дороги обвалилась, и её никто не чинит. Что от Сочи, что от Адлера сюда можно добраться автобусом или на электричке до ближайшей остановки, а дальше совершить небольшую пешую прогулку.

В роще есть малое и большое кольцо со множеством интересных локаций - от пещеры и развалин древней крепости до мостка над горной рекой и "лабиринта" в скале, которому несколько тысяч лет.

Гора Ахун

Горная дорога продолжала петлять как лента серпантина, а наш экскурсовод всё сыпала то интересными историями про гору Ахун, то заводила разговор про "уникальное торговое предложение".

- Давайте активнее - кто же хочет на колесо обозрения? У меня там хорошая скидка и билет вам выйдет почти как детский, - щебетала дама. Несколькими минутами ранее она рассказала, что в прошлом году в башню на горе ударила молния и теперь там жуткие очереди, потому что из-за боязни обрушения на башню пускают не более 10 человек одновременно. Но про это, мол, никто вам никогда не скажет.

В это мы не поверили и, отказавшись от колеса обозрения, двинулись к кассам. Как выяснилось, на башню, построенную по личному распоряжению Сталина, пускают. И никаких очередей там тоже нет.

Высота самой башни, выстроенной из тёсаного белого известняка, - 30,5 метров. Судя по снимкам в интернете, оттуда Сочи и Адлер видно как на ладони, но нам немного не повезло - на горе был густейший туман, поэтому черноморские берега удалось разглядеть лишь урывками. Но в этом тоже оказался свой шарм - башня была словно "картинка", сошедшая из фильмов про Средневековье.

Дача Сталина

С широкой террасы сквозь могучие деревья видно море. А если обернуться, то открывается вид на горы. Интересно, о чём думал Вождь народов глядя на всё это великолепие?

Сочинская Дача Сталина - очень атмосферное место, интерес к которому, по словам экскурсоводам, увеличивается из года в год.

Экскурсоводы умело направляют многочисленные группы, которые сменяют друг друга по огромному дому-музею. Вот кинозал, вот рабочий кабинет Вождя народа, вот бильярдная и любимый кий Иосифа Виссарионовича, вот комната его сына…

На территории бывшего Советского Союза для Сталина было выстроено много дач, но та, что в окрестностях Сочи, - одна из его любимейших. Место в 1930-х годах выбирали основательно - не у самого моря, но и не слишком высоко. Чтобы воздух был и не влажный, и не жаркий, и не разряженный. Идеальной оказалась высота в 160 метров над уровнем моря.

Здание и вся усадьба были выстроены так, чтобы угодить Сталину во всём, включая мелочи - с нестандартной высотой ступенек на лестницах, чтобы не нагружать больные ноги; с бассейном с привозной морской водой; с расположением кухни под местные ветра; с минимализмом на грани простоты. Несмотря на то, что со второй половины XX века здесь существовал санаторий, удалось сохранить и аутентичные вещи.

Абхазия

Адлер отделяет всего несколько километров от границы с Республикой Абхазия, которая сама по себе становится всё популярнее у россиян.

Но если вы планируете впервые там побывать, то лучше не пожалеть средств и взять тур у одного из местных агентств. Плюсы очевидны - конкретная программа с понятным таймингом, комфортабельный автобус с экскурсоводом и минимальное время прохождения пограничного контроля.

Такая поездка займёт целый день - мы покинули гостиницу ранним утром, а вернулись уже под ночь с массой впечатлений и горячим желанием "распробовать" Абхазию в следующий раз.

Абхазия словно матрёшка. Тебе только кажется, что ты начал что-то понимать в этой стране, но потом появляется новый "слой", который удивляет и добавляет пищи для размышлений.

Серпантины с потрясающими видами сменяют друг друга, а бурные горные реки и водопады настраивают на философский лад. Берега озера Рица и окрестности Нового Афона заставляют всё больше и больше разряжать батарею телефона в поисках эффектных кадров, но ни одна "навороченная" камера или фильтр не способны передать пейзажи, от которых захватывает дух.

Обязательная программа подобных туров - посещение по пути частных пасек и производств вина, сыра или мяса с дегустацией местных продуктов. Но почему-то по сравнению с Сочи это не выглядит навязчиво и проходит более душевно и радушно. Хочешь - купи что-нибудь в дорогу или на родину, не хочешь - что ж, ваше право.