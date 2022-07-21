Ихтиолог допустил появление акул в Черном море

«У акул хорошо развиты многие органы чувств, поэтому они очень хорошо распознают места скопления рыбы. А там, как правило, бывает и большое число людей. Если у человека на теле какие-то царапинки или любые незначительные источники поступления крови в воду, то это, несомненно, провоцирует акул .... После этого хищники впадают в пищевой ажиотаж и могут есть все подряд. В желудках крупных акул находили все что угодно: бутылки от Pepsi, стоптанные башмаки и даже кастрюли»,