Места в России, куда не попадут иностранцы

В России есть ряд мест, куда запрещено въезжать иностранцам, если у них нет особого разрешения или приглашения от жителей города. О том, почему граждан других стран пускают не везде, — в материале “Рамблера”.
Несмотря на то, что Норильск — крупный промышленный город, иностранный гражданин не сможет въехать туда без специального приглашения от родственников, живущих в этом городе. Их список строго регламентирован. Так, например, если у там живут двоюродные братья и сестры или более дальние родственники, необходимо будет предоставить документальное подтверждение родства. Также можно въезжать в Норильск по чрезвычайным обстоятельствам, например, в связи со смертью кого-то из родственников, но это также должно быть документально подтверждено.
Звездный городок в Московской области известен тем, что именно там готовился первый полет в космос. С тех пор в Звездном городке расположился центр подготовки космонавтов, исследовательские центры, а также там живут те, кто регулярно летает на МКС.
Однако в Звездный городок очень сложно попасть иностранцам, и даже люди с российским гражданством должны приезжать туда исключительно с экскурсией. Им выдают особый пропуск, который дает допуск в Звездный городок. Так как он оформляется за две недели до приезда, иностранцы, приезжающие с путешествием, не успевают оформить эти документы.
Несмотря на то, что этот город находится в Казахстане, он юридически относится к России, а именно — к Одинцовскому району Московской области. Россия арендует город, соглашение между странами подписано до 2050 года. Однако посмотреть на запуск ракеты просто так не получится.
Гражданам России необходимо иметь определенные документы на въезд, которые подаются за 1,5 месяца до прибытия. Как правило, приезжают туда определенными экскурсионными группами, чтобы пройти через несколько пропускных пунктов. Иностранцы тоже интересуются турами на Байконур, но им попасть туда гораздо сложнее из-за того, что они должны провести несколько месяцев в России перед тем, как въехать в город.