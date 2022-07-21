Места в России, куда не попадут иностранцы

В России есть ряд мест, куда запрещено въезжать иностранцам, если у них нет особого разрешения или приглашения от жителей города. О том, почему граждан других стран пускают не везде, — в материале “Рамблера”.

Фото: Ninara/Flickr Ninara/Flickr

Норильск

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Несмотря на то, что Норильск — крупный промышленный город, иностранный гражданин не сможет въехать туда без специального приглашения от родственников, живущих в этом городе. Их список строго регламентирован. Так, например, если у там живут двоюродные братья и сестры или более дальние родственники, необходимо будет предоставить документальное подтверждение родства. Также можно въезжать в Норильск по чрезвычайным обстоятельствам, например, в связи со смертью кого-то из родственников, но это также должно быть документально подтверждено.

Звездный городок

Samantha Cristoforetti/Flickr

Звездный городок в Московской области известен тем, что именно там готовился первый полет в космос. С тех пор в Звездном городке расположился центр подготовки космонавтов, исследовательские центры, а также там живут те, кто регулярно летает на МКС.

Однако в Звездный городок очень сложно попасть иностранцам, и даже люди с российским гражданством должны приезжать туда исключительно с экскурсией. Им выдают особый пропуск, который дает допуск в Звездный городок. Так как он оформляется за две недели до приезда, иностранцы, приезжающие с путешествием, не успевают оформить эти документы.

Байконур

Несмотря на то, что этот город находится в Казахстане, он юридически относится к России, а именно — к Одинцовскому району Московской области. Россия арендует город, соглашение между странами подписано до 2050 года. Однако посмотреть на запуск ракеты просто так не получится.