Найден один из самых дорогих отелей в Сочи

«Текстиль в номерах выполнен придворными мастерами королевы Нидерландов Beatrix — Susanne Loggier и Patrick Brugmann», – говорится в описании RODINA Grand Hotel и SPA. Центральное здание отеля выполнено в традициях сталинского неоклассицизма. Сообщается, что у отеля есть свой фруктовый сад, белки, еноты и ежи. На территории расположены несколько бассейнов, баня, 16 косметологических кабинетов. Также в отеле есть спас процедуры, час массажа всего тела стоит 12 тысяч рублей. Ночь в отеле стоит от 170 тысяч рублей до 287,9 тысяч рублей. На момент написания материала, на сайте отеля размещена информация, что на бронирование с 1 по 14 сентября сейчас действуют скидки – можно заселиться в номер вдвоем за 1,3 миллиона рублей.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В номере будет два телевизора, музыкальный центр, гипоаллергенное белье, ортопедический матрас, две односпальные или большая двуспальная кровать, полный набор мебели, в том числе письменный стол и пуфики. В номере за 1,3 миллиона рублей будет лежать свежая пресса, халаты и тапочки, минеральная вода. Также есть мини-бар и весы. По данным Ростуризма, более 10 лет назад отель официально был признан лучшим в России. Кроме того, вошел в список лучших отелей в российских городах, по мнению экспертов CN Traveller в 2012 и 2014 году.