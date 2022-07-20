Когда откроют пляж на Балтийской косе

Пляж на Балтийской косе откроют для отдыхающих до конца июля. Об этом сообщил глава администрации Балтийска Сергей Мельников во время прямого эфира областного ЦУР «ВКонтакте» в среду, 20 июля.

«Там обустроен спасательный пост. Доставляется оборудование, буквально до конца этого месяца пляж обретёт свой законченный вид. Там проверено и качество воды, и побережье водолазами, всё соответствует нормам. Уже установлен там стационарный туалет, душевая кабина»,

На обустройство пляжа на Балткосе выделили 5 млн рублей. На вопрос, что нужно для открытия, глава администрации ответил: «Сила, воля и подрядчик. Мы достаточно поздно субсидию получили, в мае. Конкурсные процедуры, которые необходимо было реализовать, нами были отыграны. У подрядчика ещё есть время. По обещанию подрядчика, до конца июля он обещает обустроить всё. Там осталось сделать помост с улицы Школьной к пляжу».