Где отдохнуть за пределами Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург ежегодно становится одним из любимейших мест для отдыха россиян. Но если вы из тех, кто уже исследовал Питер вдоль и поперек, не спешите возвращаться домой, ведь в окрестностях этого города есть уйма мест, достойных внимания. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

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Пушкин (Царское село)

Место, где Александр Сергеевич провел свое отрочество, знаменито великолепными дворцовыми ансамблями, царскими парками и, конечно, Царскосельским лицеем, где учился поэт с 1811 по 1817 год. В лицее можно полностью погрузиться в атмосферу XIX века, прогуливаясь по учебным классам и комнатам учеников.

Шлиссельбург

Крепость "Орешек" – главная достопримечательность города. Она расположена на отдельном острове, так что попасть в нее можно лишь на пароме. Во времена Пушкина крепость исполняла функции тюрьмы – именно здесь держали декабристов. В Музее истории Шлиссельбурга можно узнать побольше о городе, который является одним из старейших в Ленинградской области.

Зеленогорск

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Этот город полностью оправдывает свое название – количество зелени здесь действительно поражает. В погожую погоду непременно отправляйтесь на Золотой пляж. Купаться здесь в Финском заливе не рекомендуется, но останавливает это немногих. Если же поплавать желания не будет, всегда можно позагорать на песке или устроить пикник в тени сосен.