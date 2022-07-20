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1 час назад

Росавиация сообщила о сохранении цен на полеты внутри страны на уровне лета 2021 года

Вечерняя Москва

В июне — июле этого года стоимость авиабилетов на перелеты внутри страны сохраняется на уровне показателей прошлого лета. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в среду, 20 июля.

Росавиация сообщила о сохранении цен на полеты внутри страны
Фото: UnsplashUnsplash

— По информации авиакомпаний, стоимость авиабилетов на внутрироссийские полеты в июне — июле 2022 года сохраняется на уровне показателей прошлого года. При этом у ряда авиакомпаний имеется незначительное снижение уровня тарифов по сравнению с летним сезоном 2021 года, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что доступные цены для пассажиров стали возможны благодаря деятельности авиакомпаний. Перевозчики осуществляют рекламные распродажи и ведут работу по расширению географии полетов.

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин отметил, что этим летом объем авиаперевозок значительно увеличился. На данный момент он направлен в основном на перевозку граждан на отдых, передает агентство городских новостей «Москва».

13 июля россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета. Так, лидерами стали рейсы из Москвы в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Махачкалу.

Отдых в России,Росавиация,
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