В Кузбассе появится уникальный туристический маршрут

«Задача стоит сделать максимально интересное туристическое место, но при этом соблюдать чётко все правила и нормы законодательства при освоении территорий. Сейчас действуют несколько летних и зимних программ по территории Шорского парка: шесть водных маршрутов, автомобильный и снегоходный, три экологические тропы для пешего туризма»,