Единые билеты в Крым на самолет и автобус поступили в продажу

По инициативе Крыма и Севастополя были запущены мультимодальные перевозки пассажиров, об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Теперь не нужно искать варианты для пересадок – купить билет можно сразу и на самолет, и на автобус. По такому билету пассажиры смогут доехать в Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь.
«Проверил сам, система работает удобно»,
– написал Развожаев.
Автобусы для таких перевозок рассчитаны на 43 места и имеют багажное отделение. Билеты на такие рейсы уже можно купить на сайтах авиакомпаний и сайтах BiletDV.ru, Ozon.ru.
По словам губернатора, в будущем планируется подключить к этой системе и ж/д транспорт.