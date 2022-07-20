Единые билеты в Крым на самолет и автобус поступили в продажу

По инициативе Крыма и Севастополя были запущены мультимодальные перевозки пассажиров, об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Теперь не нужно искать варианты для пересадок – купить билет можно сразу и на самолет, и на автобус. По такому билету пассажиры смогут доехать в Севастополь, Симферополь, Феодосию, Керчь.

«Проверил сам, система работает удобно»,

– написал Развожаев.

Автобусы для таких перевозок рассчитаны на 43 места и имеют багажное отделение. Билеты на такие рейсы уже можно купить на сайтах авиакомпаний и сайтах BiletDV.ru, Ozon.ru.