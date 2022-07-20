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2 часа назад

Путешественники рассказали, что их больше всего удивило в Тынде

2x2.su

Команда на двух автомобилях начала свой путь из Читы. В ближайшие 23 дня члены экспедиции планируют проехать 4,5 тысячи километров до Магадана. Цель их путешествия – развенчание мифов о золотодобыче. По окончании поездки её участники снимут десять роликов, посвящённых этой теме. Основной материал для видео будет снят на Куранахском и Наталкинском золоторудных месторождениях.

Путешественники рассказали, что их больше всего удивило в Тынде
Фото: 2x2.su2x2.su

Пару дней назад путешественники побывали в Тынде, где остановились на ночёвку. Наутро они отправились в следующую точку своего маршрута – Нерюнгри. Главной достопримечательностью амурского города исследователи назвали вокзал – здание поразило их своим масштабом. Оставил след в сердцах членов экспедиции и вид, открывающийся на город из окна их съёмной квартиры.

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