Путешественники рассказали, что их больше всего удивило в Тынде

Команда на двух автомобилях начала свой путь из Читы. В ближайшие 23 дня члены экспедиции планируют проехать 4,5 тысячи километров до Магадана. Цель их путешествия – развенчание мифов о золотодобыче. По окончании поездки её участники снимут десять роликов, посвящённых этой теме. Основной материал для видео будет снят на Куранахском и Наталкинском золоторудных месторождениях.