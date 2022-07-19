В Красноярске обустроят новый пляжный комплекс

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс. Об этом сообщили в администрации города, передает NewsLab.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Комплекс будет расположен за Центральным стадионом с выходом на Абаканскую протоку, общая площадь работ составит 83 тысячи квадратных метров. Планируется очистить территорию от аварийных деревьев, а также обустроить парковку на 200 мест.

На территории также высадят зеленый сад с уссурийскими грушами, сибирскими яблонями, маньчжурским орехом, кленами, сиренью и спиреями — всего более 800 деревьев и кустарников.