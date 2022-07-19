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2 часа назад

В Красноярске обустроят новый пляжный комплекс

Lenta.ru

В Красноярске на острове Молокова появится пляжный комплекс. Об этом сообщили в администрации города, передает NewsLab.

В Красноярске обустроят новый пляжный комплекс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Комплекс будет расположен за Центральным стадионом с выходом на Абаканскую протоку, общая площадь работ составит 83 тысячи квадратных метров. Планируется очистить территорию от аварийных деревьев, а также обустроить парковку на 200 мест.

На территории также высадят зеленый сад с уссурийскими грушами, сибирскими яблонями, маньчжурским орехом, кленами, сиренью и спиреями — всего более 800 деревьев и кустарников.

Ранее сообщалось, что в Сочи 15 июля открылся первый песчаный пляж «Куба». Протяженность прибрежной полосы составляет 380 метров, для нее завезли 42 вагона песка. На пляже предусмотрены волейбольная и детская площадки, а также спортивная зона и аэрарии. Посетителям также доступны серф-станции, беседки, скамейки и амфитеатр, где в вечернее время будут проводиться культурные мероприятия, музыкальные тематические вечера и киносеансы.

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