Российские туристы остались недовольны отдыхом в Сочи

Низкое качество обслуживания и переполненные пляжи – такой отдых не многим пришелся по вкусу.

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В нынешней реальности многие российские граждане выбирают вместо заграничных путешествий отдых на отечественных курортах. Однако качественным такой досуг не становится.

Российские туристы массово жалуются на организацию туристического сезона в Сочи. Основная проблема связана с переполненными гостиницами и отелями. Условия гостиничных номеров в реальности не дотягивают до указанных при бронировании звёзд.

Отмечается высокий рост цен на продукты и транспорт.

В районе Адлера отсутствуют красивые набережные, вместо этого – кальянные и пивные. Волна недовольства связана с грязной водой в море и плохо оборудованными пляжными зонами.