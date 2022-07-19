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1 час назад

Российские туристы остались недовольны отдыхом в Сочи

runews24.ru

Низкое качество обслуживания и переполненные пляжи – такой отдых не многим пришелся по вкусу.

Российские туристы остались недовольны отдыхом в Сочи
Фото: runews24.rurunews24.ru

В нынешней реальности многие российские граждане выбирают вместо заграничных путешествий отдых на отечественных курортах. Однако качественным такой досуг не становится.

Российские туристы массово жалуются на организацию туристического сезона в Сочи. Основная проблема связана с переполненными гостиницами и отелями. Условия гостиничных номеров в реальности не дотягивают до указанных при бронировании звёзд.

Отмечается высокий рост цен на продукты и транспорт.

В районе Адлера отсутствуют красивые набережные, вместо этого – кальянные и пивные. Волна недовольства связана с грязной водой в море и плохо оборудованными пляжными зонами.

Так, вместо красивых пейзажей и теплого моря, туристы сталкиваются с плохим сервисом, а иногда и с грубым поведением местных жителей.

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