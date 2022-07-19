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1 час назад

На алтайских трассах появятся стоянки для домов на колесах

НДН.Инфо

Рост туристического потока на Алтай и его разнообразие сформировало потребность организации удобного пространства.

На Алтае появятся стоянки для домов на колесах
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Особенно в этом нуждаются путешественники, передвигающиеся в «автодомах». С каждым годом на Алтае все больше таких гостей, а вот специально организованного места с развитой инфраструктурой нет.

Сейчас в регионе всерьез обсуждают эту тему и готовятся к организации стоянок вдоль Чуйского тракта, в Барнауле, Алейском и Паспелихинском районе.

Для путешественников создадут не только площадки, но и организуют необходимый при перемещении на дальние расстояния сервис.

Деньги на реализацию масштабного проекта будут направлены в рамках туристического нацпроекта. Когда появятся первые стоянки, не уточняется.

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