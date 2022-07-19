Отели Сочи заполнены почти на 90%

Власти Сочи встретили экватор курортного сезона и подвели промежуточные итоги по приему туристов. На конец июля заполняемость отелей составляет 88%, а количество отдыхающих, посетивших город с начала года, уже приблизилось к 4 млн. Об этом журналистам рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
По его словам, в этом сезоне увеличилось количество железнодорожных составов и рейсов, прибывающих на курорт. Только за последнюю неделю на самолетах в город прилетело 42 тыс. пассажиров, еще 47 тыс. туристов приехало на поездах.
«Пост Магри в обоих направлениях пересекло свыше 137 тыс. автомобилей. Это рекордные показатели. В среднем на 30%, а по ж/д путям – на 70 % выше, чем за этот же период прошлого года»,
– пояснил градоначальник.
Алексей Копайгородский также отметил, что сейчас городские власти уделяют особое внимание безопасности отдыхающих. В конце июня сразу два автомобиля с туристами под Сочи смыло в Черное море вышедшей из берегов рекой. В итоге спасли только одного, несколько человек погибли, оставшиеся числятся пропавшими без вести. После этого случая администрация города пообещала сделать все, чтобы подобное не повторялось.
Подводя итоги отчета, Алексей Копайгородский заявил, что текущие показатели снова позволяют надеяться на рекордный турпоток по итогам года: «Благодаря командной работе, отработанному взаимодействию всех служб этот сезон станет рекордным и обязательно очень успешным для Сочи».