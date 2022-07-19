Отели Сочи заполнены почти на 90%

Власти Сочи встретили экватор курортного сезона и подвели промежуточные итоги по приему туристов. На конец июля заполняемость отелей составляет 88%, а количество отдыхающих, посетивших город с начала года, уже приблизилось к 4 млн. Об этом журналистам рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По его словам, в этом сезоне увеличилось количество железнодорожных составов и рейсов, прибывающих на курорт. Только за последнюю неделю на самолетах в город прилетело 42 тыс. пассажиров, еще 47 тыс. туристов приехало на поездах.

«Пост Магри в обоих направлениях пересекло свыше 137 тыс. автомобилей. Это рекордные показатели. В среднем на 30%, а по ж/д путям – на 70 % выше, чем за этот же период прошлого года»,

– пояснил градоначальник.

Алексей Копайгородский также отметил, что сейчас городские власти уделяют особое внимание безопасности отдыхающих. В конце июня сразу два автомобиля с туристами под Сочи смыло в Черное море вышедшей из берегов рекой. В итоге спасли только одного, несколько человек погибли, оставшиеся числятся пропавшими без вести. После этого случая администрация города пообещала сделать все, чтобы подобное не повторялось.