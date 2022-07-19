Чем туристов удивит культура Сибири

В Доме журналистов прошла презентация карты, которая покажет всё культурное богатство Омского Прииртышья.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Сегодня, 19 июля, в Доме журналистов прошла пресс-конференция, посвящённая Году культурного наследия народов России. Также в рамках мероприятия состоялась презентация карты "Этнокультурный ландшафт Омского Прииртышья", в которой собраны сведения о нематериальном культурном наследии со всей Омской области.

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Специалисты рассказали о том, благодаря чему омский регион выделяется на этнокультурной карте России, об особенностях традиций русских сибиряков и насколько актуальны они в современной жизни.

В этом году в Омской области проходит множество мероприятий, посвящённых народному творчеству. Итогом большой работы культурологов стал выпуск карты "Этнокультурный ландшафт Омского Прииртышья". Она представляет собой визуализацию одного большого проекта Государственного центра народного творчества. Одна из её задач - представить и популяризовать объекты нематериального культурного наследия нашего региона.

Объекты нематериального культурного наследия - это определённые феномены, характерные только для определённой территории. Сюда можно отнести уникальные самобытные практики и носители информации по традиционной культуре. При составлении этого своеобразного путеводителя каждый муниципальный район предоставил информацию о том, какие уникальные традиции хранят местные жители. Большое внимание уделялась исторической группе людей, которые являлись основателями сибирской культуры и называли себя чалдонами.

Карта в полной мере отражает всё культурное многообразие Омской области. Вся информация в ней написана научно-популярным языком и проиллюстрирована красочными изображениями. Отдельный упор сделали на презентацию этнокультурных брендов, они представлены в виде увлекательной истории, которая способна заинтриговать любого туриста. Навигация в карте составлена таким образом, чтобы турист мог самостоятельно планировать свой маршрут удобным для него способом.

"Нам бы хотелось показать современным людям работы местных мастеров или наивных художников, которые не учились рисовать и пишут картины с детским взглядом. Всё это творчество представляет спектр разных объектов, которые вместе рисуют портрет Омской области на карте России",

- рассказала директор БУК "Государственный центр народного творчества" Виктория Багринцева.

Специалисты отмечают, что важный шаг для продвижения местных брендов - это внедрение их в туристические продукты и популяризация их через образовательный процесс. Для этого ведутся работы по сьёмке двадцатиминутных фильмов.

На этом работы по наполнению карты ещё не закончена, её содержимое будет постоянно пополняться. На карту планируют дополнительно нанести памятники природы и архитектуры.

Работы по наполнению "туристического справочника" велись благодаря этнографическим экспедициям. Специалисты совершали множество различных поездок в разные районы области, чтобы заполнить пробелы в истории сибирской культуры.

"Это такая работа, которая не терпит остановки. Специалисты выискивали частички воспоминаний, каждая экспедиция - это открытие нового пласта культуры Сибири. Никогда не знаешь, какое открытие ждёт впереди",

- отметила руководитель "Сибирского культурного центра" Алёна Малиновская.

Развитие локальный брендов также является одной из приоритетных задач карты "Этнокультурный ландшафт Омского Прииртышья". Авторы издания отмечают, что им хотелось бы, чтобы всё, что связано с нематериальным культурным наследием, приобрело своё место в повседневной жизни, а не стало забытым прошлым. Ведь все новые направления, которые активно развивают в Омске, имеют давно забытые корни. Например, иммерсивнные спектакли имели большую популярность ещё в 19 веке.

"Туристическая отрасль нуждается в особых легендах и мифах, а их не нужно изобретать, они все находятся в объектах наследия",

- поясниларуководитель отдела Центра проектной деятельности БУК "Государственного центра народного творчества" Ольга Хорошавина.

Также в конце встречи специалисты подчеркнули, что большой интерес современной молодёжи к старинной культуре они увидели на июньском фестивале "Слетье". Люди из разных уголков России приезжали, чтобы поучаствовать в проведении сибирских хороводов, они втянулись в процесс, выучили песни, сшили себе костюмы.