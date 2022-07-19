Россияне пожаловались на качество сервиса в Сочи

Туристы рассказали, почему остались недовольны отдыхом в курортном городе Сочи. В частности, им возмутили качество обслуживания и отношение местных жителей.

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Введенные санкции создали условия, при которых большинству россиян приходится отправляться на летний отдых в один из наиболее популярных городов – Сочи. В связи с этим из-за большого наплыва приезжих отели переполнены, аналогичная ситуация на пляжах, где зачастую просто негде разместиться.

Туристка из Челябинска рассказала, что в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район Сочи, отсутствуют благоустроенные набережные, но вместе с тем "на каждом углу" расположены точки продаж спиртного. Помимо этого, море оказалось грязным, а также она отметила большое количество наркоманов.