Россияне пожаловались на качество сервиса в Сочи

Туристы рассказали, почему остались недовольны отдыхом в курортном городе Сочи. В частности, им возмутили качество обслуживания и отношение местных жителей.
Введенные санкции создали условия, при которых большинству россиян приходится отправляться на летний отдых в один из наиболее популярных городов – Сочи. В связи с этим из-за большого наплыва приезжих отели переполнены, аналогичная ситуация на пляжах, где зачастую просто негде разместиться.
Туристка из Челябинска рассказала, что в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район Сочи, отсутствуют благоустроенные набережные, но вместе с тем "на каждом углу" расположены точки продаж спиртного. Помимо этого, море оказалось грязным, а также она отметила большое количество наркоманов.
Своими впечатлениями поделился и сибиряк из Красноярска. Мужчину возмутили "нулевой" сервис, постоянное хамство со стороны местных, и тот факт, что за каждую услугу приходилось отдавать "космические" суммы. Об этом пишет Sochi.com.