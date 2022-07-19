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1 час назад

Россияне пожаловались на качество сервиса в Сочи и хамство местных жителей

Vse42.ru

Туристы рассказали, почему остались недовольны отдыхом в курортном городе Сочи. В частности, им возмутили качество обслуживания и отношение местных жителей.

Россияне пожаловались на качество сервиса в Сочи
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Введенные санкции создали условия, при которых большинству россиян приходится отправляться на летний отдых в один из наиболее популярных городов – Сочи. В связи с этим из-за большого наплыва приезжих отели переполнены, аналогичная ситуация на пляжах, где зачастую просто негде разместиться.

Туристка из Челябинска рассказала, что в микрорайоне Голубые Дали, Адлерский район Сочи, отсутствуют благоустроенные набережные, но вместе с тем "на каждом углу" расположены точки продаж спиртного. Помимо этого, море оказалось грязным, а также она отметила большое количество наркоманов.

Своими впечатлениями поделился и сибиряк из Красноярска. Мужчину возмутили "нулевой" сервис, постоянное хамство со стороны местных, и тот факт, что за каждую услугу приходилось отдавать "космические" суммы. Об этом пишет Sochi.com.

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