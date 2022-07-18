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2 часа назад

Как в России появился «алтайский Марс»

Мария Кимакович

На Марс можно попасть, даже не выезжая за пределы России. Вернее, полюбоваться красотами марсианских пейзажей. Сделать это можно на Алтае, где в долинах рек Чаган-Узун и Кызыл-Чин расположились необычные цветные горы. Почему эта местность получила неофициальное название «алтайский Марс» и как появились эти невероятные горы, читайте в материале «Рамблера».

Как в России появился «алтайский Марс»
Фото: Alexandr frolov/wikipedia.orgAlexandr frolov/wikipedia.org

Миллионы лет эти удивительные горы являлись частью располагавшегося в этой местности огромного Чуйского озера. За долгие годы вода и ветер придали холмам весьма сложный и обтекаемый рельеф, который через время оказался на поверхности. Кроме необычной структуры горы отличаются от своих «собратьев» и цветом. Преимущественно красный цвет «разбавлен» оранжевыми, желтыми, коричневыми и даже сиреневыми оттенками. Неудивительно, что настолько необычная местность привлекает множество туристов. Хотя, стоит отметить, что популярным «алтайский Марс» стал совсем недавно. Лишь в 2012 году достопримечательность открыли для туристов.

Необычная окраска долины объясняется высоким содержанием в горных породах металлов. Так, оксиды железа придают склонам красный оттенок, за желтый цвет «отвечает» хром, части гор сиреневого и розового оттенка богаты марганцем. Удивительный же вид, напоминающий слоеный пирог, горам придают пласты песка, известняка и глины.

Условно местность для туристов делят на три зоны, которые неофициально называют «Марс-1», «Марс-2» и «Марс-3». К первой локации туристы могут подъехать на автомобиле, а до второй уже придется идти пешком по невероятным «марсианским» каньонам. «Марс-3» расположен в отдалении и не у всех туристов остаются силы добраться до него. Но те, кто все же отважится побывать там, смогут насладиться по-настоящему «инопланетными» видами: с любой точки локации на километры вокруг взору предстают настоящие «марсианские» пейзажи без примеси земной природы.

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