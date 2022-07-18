Чем удивляет «Арктическая кухня» в Мурманске

Где точно не переживают из-за ухода иностранного общепита из России, так это в Мурманской области. Уже несколько лет здесь реализуется проект «Арктическая кухня», который популяризирует блюда по оригинальным рецептам из местной продукции. Ценители стрит-фуда могут побаловать себя бургером с крабом под соусом из ягод, а вместо равиоли прекрасно заходят пельмени с олениной или лосятиной. О том, чем удивляют гурманов на Кольском полуострове – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что такое арктическая кухня?

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Только от одного перечисления блюд «Арктической кухни» разыгрывается аппетит. Любителей морепродуктов Мурманская область угостит гребешками, мидиями, икрой морского ежа или камчатским крабом. Последнего, кстати, в некоторых заведениях региона можно поймать собственными руками, после чего его приготовит повар.

Рыбное меню также радует разнообразием – тут и треска, и камбала, и лосось. В местных ресторанах подают уху из одного или нескольких сортов – со свежими листьями зелени, морошкой.

«Гости едут к нам с целью попробовать вкус Арктики. Например, арктическая уха у нас уходит в лет. Огромный спрос на оленину с северными ягодами»,

– рассказывает бренд-шеф мурманского «Ресторанного синдиката» Светлана Козейко.

Блюда «Арктической кухни подают более чем в 30 ресторанах Мурманской области. Желающие могут отведать беляшей с крабом, шашлык из зубатки, чипсы из ягеля. Для любителей мяса – стейки, гриль-меню, карпаччо и строганина из оленины и лосятины.

«Мы используем мировые технологии, но местные продукты придают блюдам собственный, уникальный вкус»,

– отмечает Светлана Козейко.

Кухня доступна каждому

Блюда «Арктической кухни» хоть и искрятся оригинальностью, но доступны почти любому жителю или гостю Мурманской области. Для гастрономического приключения не обязательно идти в ресторан. Например, на обеды в мурманских школах ученикам подают тефтели или котлеты из оленины.

В регионе есть несколько магазинов с продукцией из местных ингридиентов. Например, компания «Рейдир» производит и продает полуфабрикаты, колбасы, сосиски и сардельки из оленины. У фирмы три магазина три магазина в регионе, также продукцию закупают покупают все ведущие кафе и рестораны области.

«Если раньше блюда из оленины воспринимали как деликатесы, то теперь это популярная среди всех мурманчан и туристов еда»,

– говорит заместитель генерального директора «Рейндира» Андрей Дубовцев.

Среди покупателей магазинов очень популярны пельмени с олениной, которые сотрудницы «Рейндира» лепят вручную, а также мясной орех. Вкус мурманского мяса, судя по всему, оценили даже в резиденции Деда Мороза – недавно «Рейндир» стал поставлять туда свою продукцию.

«Я пришел в компанию 2016 году. Цех стоял, были проблемы с персоналом, не знали, куда девать мясо. А сейчас я не знаю, где мне набрать людей, чтобы увеличить объемы»,

– подчеркивает генеральный директор компании Александр Змеивской.

Что пьют с «Арктической кухней»

Запить блюда «Арктической кухни» в Мурманской области можно напитками разной крепости. В ресторанах и барах гостям предложат, как ароматные настойки на морошке, клюкве, бруснике и воронике, так и колоритное крафтовое пиво.

«Мы варим пенное с местными ингредиентами – брусникой, черникой, дикоросами и разными травами. Интересный вкус создают молодые побеги хвойных и еловых деревьев. В июне они только распускаются – в этот момент они мягкие, очень ароматные и без горечи»,

– отмечает генеральный директор пивоварни «Эли Ягель» Алексей Виноградов.

Продукция компании подается во всех значимых заведениях города и в федеральных торговых сетях.

«На севере издавна варили пиво с местными ингредиентами. «В какой-то момент эта культура ушла. Что ж, будем возрождать»,

– говорит Виноградов.

В ближайшее время будут пивовары планируют выходить рынки других регионов, ведь мурманский крафт сильно полюбился петербуржцам и москвичам.

Как будет развиваться проект

По словам Светланы Козейко, успех «Арктической кухни» – в разнообразии и свежести продуктов.

«Ведь сибас и дорадо до Мурманска только в заморозке доедут. Какая ж тут свежесть»,

– говорит Светлана Козейко.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечает, что успех проекта ставит перед властью региона новые цели – развивать хозяйство, увеличивать поголовье.

«Главная задача – поддерживать конкуренцию, качество сервиса и адекватные цены»,

– считает Чибис.

Власти рассчитывают, что в скором времени и другие компании в рамках «Арктической кухни» будут развиваться за пределами Мурманской области.

«Например, местный проект «Пельмени хаус» с полуфабрикатами из трески и оленины открывает франшизу в Санкт-Петербурге. Будем развивать эту практику»,