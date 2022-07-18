«Российский турист обнаглел и не понимает происходящего»

В разгар туристического сезона из Крыма и Краснодарского края поступает много сообщений о ДТП, конфликтах на пляжах, драках, а также информация о недовольствах отдыхающих условиями, ценами, погодными условиями, состоянием воды. Обозреватель «ФедералПресс» по регионам ЮФО и СКФО Андрей Гусий о том, что на самом деле происходит в туризме на Черном море:

«Традиционные ежегодные жалобы туристов с Черного моря в этом году особенно яркие, но проблема в виновниках – и далеко не всегда это местные власти или жители.

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Начинаются страдания об отдыхе на черном море слезами о многочисленных ДТП, а также пробках на дорогах, несмотря на выделенные колоссальные средства на проект расширения трасс и развязок, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В текущем году эта проблема особенно усилилась, так как режим закрытого неба привел к увеличению количества тех, кто решился ехать на отдых на автомобиле.

Можно сколько угодно расширять дороги, но большинство жалующихся слабо представляют, в каких пропорциях растет количество транспорта на море в течение сезона. При этом многие в дороге по несколько дней и, естественно, приберегают отдыхом и скоростным режимом – «ведь еще чуть-чуть и море, а лишнее время в дороге съедает отпуск».

Вот и получается, что виной тут человеческий фактор на дорогах, по которым все едут по навигатору. К слову, значительная часть местных жителей как раз на лето ставят машины и перемещаются общественным транспортом, так как не местные – как обезьяна с гранатой, промахнувшаяся поворотом на скоростной трассе.

Продолжаются страдания стонами о погоде – «на смену невыносимой жаре приходят ливни и дороги становятся реками». Жара, холод, дождь, снег – это ежегодные природные явления, которые вполне себе можно предугадать. Как минимум странно, приехать на Черное море в июле и ждать, что будет не сильно жарко и не будет залповых ливней. При этом есть множество способов примерно посмотреть или спрогнозировать погоду, которая будет во время отдыха, но отдыхающие привыкли жаловаться.

Сюда же можно отнести жалобы о состоянии воды. Жалобы на то, что после шторма на берег выносит палки и водоросли – вполне себе предсказуемы, но и надо отдать должное – в администрациях муниципальных образований на берегу уже давно научились оперативно убирать пляжи, а водоросли – появляются у берега из года в год в одно и тоже время.

Цены – ежегодный информационный повод для сравнений отдыха в России и за ее пределами. Понятно, есть гостиницы, где цена соизмерима с элитными зарубежными курортами, но не понятно – а кто заставляет селиться в такие места?

Если посмотреть общедоступные ресурсы, то можно найти на той же улице номер по доступной цене, скажем так, за стоимость, на которую можно рассчитывать при своем бюджете. Да и города для отдыха выбираются по принципу доступности.

Здесь же можно остановится и на условиях проживания. Порой складывается впечатление, что туристы приезжают для того, чтобы жить в номере 24 часа, поэтому и условия нужны именно под круглосуточное проживание в несколько человек.

Все это, начиная с дороги, складывается в напряжение, которое выплескивается в столкновение при малейшем конфликте.

Но проблема не в том, что на российских курортах дорого и плохой уровень обслуживания. Дело в том, что даже те, кто не был за пределами России, понимают, как должно быть.

Можно вспомнить как советские времена или 90-е, 00-е ехали в душных поездах без кондиционеров под сопровождение запахов жареной курицы и чебуреков с последней станции остановки, снимали комнаты у бабушек, а обед готовили дома из купленных на рынке продуктов. При этом были и высокие цены в кафе, были и платные лежаки, многие другие услуги. И это воспринималось как норма, несмотря на такое же возмущение, но тогда не было соцсетей – не было куда выложить.

Но такое сравнение – недопустимо, так как мы понимаем, как должны выглядеть курорты. И, самое удивительное, они так и выглядят, как должны. Есть и дорогие гостиницы, есть и относительно дешевые. Есть качественные и некачественные кафе, разные ценовые категории.

Просто в какой-то момент мы посчитали, что курорты должны быть идеальными, при этом не для всех, а для каждого по отдельности. Ведь есть спрос, несмотря на цены, на отдых в Сочи, есть спрос и на отдых в палатках.