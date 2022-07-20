Женщина объяснила нелюбовь местных жителей юга к туристам

Россиянка, проживающая на юге страны последние три года, назвала причины нелюбви местных жителей к туристам из других городов. Об этом она рассказала в личном блоге «На своих двоих» на «Яндекс.Дзен» .

Как объяснила девушка, многие путешественники приезжают на курорты и в первую очередь думают о собственном комфорте, забывая, что для кого-то это место может быть домом. Так, туристы могут не соблюдать общепринятые нормы и правила приличия.