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4 часа назад

Живущая на юге россиянка объяснила нелюбовь местных жителей к туристам

Lenta.ruиещё 2

Россиянка, проживающая на юге страны последние три года, назвала причины нелюбви местных жителей к туристам из других городов. Об этом она рассказала в личном блоге «На своих двоих» на «Яндекс.Дзен».

Женщина объяснила нелюбовь местных жителей юга к туристам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как объяснила девушка, многие путешественники приезжают на курорты и в первую очередь думают о собственном комфорте, забывая, что для кого-то это место может быть домом. Так, туристы могут не соблюдать общепринятые нормы и правила приличия.

«Мы видим мужские, простите, попы в бикини в столовых, женщин в купальниках в &quo"Магните", многие отдыхающие без зазрения совести садятся мокрыми после пляжа в такси, бросают мусор на дороги»,

— возмутилась автор.

Отдых в России,"Магнит",
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