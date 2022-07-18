Лучшие курорты, где можно отдохнуть и поправить здоровье

Помимо оздоровительных процедур, там вас будет ждать полный информационный детокс.

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Здоровье невозможно купить, но его можно улучшить. А ещё приятнее сделать это во время отпуска в захватывающем колоритном месте с особенной историей. В России лечебные курорты появились ещё при Петре I: тогда впервые были открыты целебные источники Карелии, затем уникальные свойства Кавказских Минеральных вод и недр Сибири. Сегодня на просторах нашей страны действует множество здравниц и турбаз, позволяющих избавить тело от напряжения и недугов, а мысли – от лишних забот.

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Алтай — русская Шамбала

Ощутить себя полностью защищённым горами от интернета и прочих благ цивилизации и почувствовать силу воздействия, сравнимую с Тибетом – всё это про Горный Алтай. Приезжая сюда почти каждый год, я не только наслаждаюсь умиротворением и изучаю щедрую алтайскую природу, но и поправляю здоровье.

Для этого регион предлагает целый спектр вариантов – от свежего горного воздуха, ароматного чая из местных трав до пантотерапии – древней оздоровительной процедуры с использованием вытяжки из рогов марала. Легендарные пантовые ванные, которые считаются алтайским «эликсиром молодости», в первую очередь подходят мужчинам. Ванны можно принимать как на самих маральниках, так и в обустроенных комплексах разного уровня.

Множество маральников находится и в Республике Алтай, и в Алтайском крае. Так что у отдыхающих есть возможность выбрать из вариантов, раскинувшихся от деревни Майма, что под Горно-Алтайском, до села Мульта. Везде гостей ждут экологически чистые продукты, потрясающие деревенские пейзажи и истории местных жителей.

Женщинам больше подойдут радоновые ванны, которые можно принимать в разных санаториях Белокурихи. Природный газ радон, используемый в медицине в безопасных дозах, оказывает положительный эффект на ускорение обмена веществ, снятие воспалений и улучшение работы эндокринных желёз.

Кавказские Минеральные воды

Отдых в Кавминводах (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск) – это моментальное погружение в удивительный национальный колорит, местное гостеприимство и прелести кавказской кухни. При этом регион предлагает не просто незабываемый релакс, но и качественное оздоровление по мировым стандартам.

Для лечения органов пищеварения врачи рекомендуют ессентукские источники, местные оздоравливающие ванные и орошения с ингаляциями. Тем, для кого актуально лечение сердечно-сосудистой и нервной систем, лучше отправиться в Кисловодск. Его популярные нарзаны с повышенным содержанием CO2, хлорных ионов и натрия подходят для употребления в качестве напитка и для укрепляющих банных процедур.

Совместить отдых на минеральных источниках с грязетерапией можно в Пятигорске. Он славится разнообразием вод, а ещё наличием целебной сульфидной грязи прямиком из Тамбуканского озера.

Мацеста, Сочи

Мацеста («огненная вода») – это «столица советских курортов», популярная здравница, где укрепляли свой иммунитет первые лица страны, и поистине живописное место Хостинского района Сочи. Уже на протяжении 120 лет оно дарит возможность восстановить силы и наполниться энергией, предлагая гостям целебные источники с температурой воды около 40-46°С, купание в горячих мацестинских ваннах с высокой концентрацией сероводорода, а ещё множество местных угощений. Чего только стоит мацестинский чай с его ароматом! К слову, при желании с туристической группой можно попасть на здешние чайные плантации – единственные в своем роде в пределах страны.