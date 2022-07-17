Прогулки на катере: 3 живописных маршрута

С воды природные пейзажи выглядят совершенно иначе.

Увидеть уникальные локации и панорамы городов с необычных ракурсов, получить новый опыт путешествий и поймать дзен – только часть бонусов, которые дарят катерные прогулки по России. Пассажирская навигация по нашим морям и рекам открывается примерно с середины мая и завершается в сентябре, так что самое время оставить за бортом заботы и проблемы, закинуть рюкзак на плечо и отправиться на катерную прогулку по лучшим маршрутам страны.

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Казань — Свияжск и Казань — Болгар

Совместить умиротворяющий отдых на живописной Волге и исследовать must-see места Татарстана позволяют прогулки на скоростном катере от Казанского речного порта. Отсюда можно добраться до колоритного села Свияжск, пейзажи которого раскинутся перед туристами уже через полтора часа. Село отделено от материка дамбой и славится своими церквями и храмами, включая Успенский собор – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Оценить микс современной татарской архитектуры и древних построек нашему герою удалось во время речного путешествия в город Болгар. Путь занимает примерно 2 часа 20 минут. Когда проведёшь здесь всего час, станет понятно, почему место прозвали «колыбелью татарской истории» – достаточно взглянуть на мавзолеи, усыпальницу хана XIV века и, наконец, соборную Белую мечеть.

Сортавала — Ладога и Приозёрск — Ладога

Путешествие из Сортавалы по Ладожскому озеру на катере займёт около трёх часов. Ещё один вариант насладиться ладожскими пейзажами – сесть на борт от Приозёрска и через два часа оказаться на месте. Оба маршрута дают прочувствовать, насколько суровый и одновременно завораживающий мир вокруг. Прогулка на катере по Ладоге – крупнейшему пресноводному озеру в Европе – позволяет любителям природы познакомиться как с северной, так и южной частью огромного озера. Они ни капли не уступают друг другу.

Север озера – край Ладожских шхер, то есть мелких скалистых островков, сплошь покрытых мхами и изрезанных бухтами. А на юге путешественников ждёт город Шлиссельбург с крепостью Орешек, откуда можно насладиться видом на вытекающую из Ладоги Неву.

Маршрут «Севастополь — Ялта»

Тем, кто в этом сезоне планирует посетить «жемчужину Чёрного моря», рекомендуем не отказывать себе в удовольствии и прокатиться на новом современном судне «Комета 120М», курсирующем от Севастополя до Ялты и обратно. Первая мысль при посадке на борт: «Всё как в самолёте, только на воде», за счёт мощных подводных крыльев и авиационных сидений.