Сколько стоит отдохнуть на российском море

В этом году выбор мест для отдыха у россиян сократился. За границей отдыхать стало дороже. И есть привычное убеждение о том, что отдых на отечественном море весьма бюджетный. Как пишет Infox.ru, автор финансового блога побывал в Краснодарском крае и проверил, так ли это.

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Стоимость проживания

Самый бюджетный вариант — от 1000 рублей за сутки. Средняя цена — 2500 – 4500 рублей. За такие деньги предлагают и номера в отелях, и квартиры посуточно.

Стоимость питания

Стоит помнить, что цены в сетевых магазинах в разных регионах отличаются. Например, в той же «Пятерочке» в курортных регионах товары дороже: хлеб — на 10 – 20 рублей, стоимость курицы может отличаться в пределах сотни. Пообедать в столовой в курортном городе для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1500 рублей — сытно, но скромно, без деликатесов.

Стоимость развлечений

Можно, конечно, жестко на них экономить, но есть ли в этом смысл, если едешь отдыхать, тем более с детьми? Полчаса на горке или батуте у моря — 300 – 500 рублей за 30 минут. Прыгунки — от 300 рублей за 5 минут. Катание на банане — от 700 рублей с человека, парашют — от 2500 рублей, яхта — от 2000 рублей. Коктейли и мороженое — от 100 рублей. Автор подчеркивает, что это даже не сочинские цены. В Сочи дороже. В сторону Геленджика — дешевле.

Это примерные расходы без учета дороги. К ним можно добавить прочие мелкие расходы: проезд на месте, сувениры и так далее.