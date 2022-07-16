Почему стоит слетать в Архыз и во сколько это обойдется

Северный Кавказ привлекает к себе все больше туристов. Это направление стало особенно популярным в 2022 году в условиях ограничений полетов и в связи с высокими ценами на отдых зарубежом. Рамблер рассказывает, почему имеет смысл слетать на отдых в Арзых и сколько это будет стоить.

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Архыз является одним из самых лучших курортов Кавказа, при этом это место совершенно точно приятно удивит вас своей ценовой политикой.

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Билеты на самолет от Москвы до Минеральных Вод сейчас стоят в среднем около 3,5 тысяч рублей в одну сторону. Осенью цена существенно снижается.

Жилье в Архызе можно выбрать на любой вкус, однако большую часть гостиничного рынка представляют гостевые дома и апартаменты. Стоимость ночи в номерах в самом поселке начинается от тысячи рублей. Если же вы рассматриваете жилье в непосредственной близости именно к горнолыжному курорту, тогда приготовьтесь к тому, что в самих горах цены на все будут немного выше - сутки в номере на двоих от 2600 рублей.

Вы можете заранее продумать вопрос с питанием – либо оплатить полный пансион в месте вашего проживания, либо питаться в кафе и ресторанах, которых в Архызе достаточно и на любой вкус. Комплексное питание в гостинице в среднем обойдется вам в 1000 рублей. Если вы берете тариф проживания с одним только завтраком, это будет стоить дополнительные 200 рублей в среднем.

В кафе и ресторанах еда не слишком дорогая. Плотно пообедать одному человеку запросто можно меньше чем за тысячу рублей. Как правило, средний чек около 400 рублей. Опять же, цены в ресторанах горнолыжного курорта будут немного выше. Там обед на одного обойдется примерно в 700 рублей.

Экскурсии в Архызе тоже довольны бюджетные. Прогулки на лошадях, поездки к водопадам и горным рекам, экскурсия в обсерваторию – цены на эти развлечения находятся примерно в одной плоскости - около 500 рублей на человека.

Мест, которые стоят вашего внимания в Архызе великое множество. Что говорить про саму природу этого края – мало какие экскурсии смогут перекрыть те впечатления, которые вы получите глядя на величественные горы, необыкновенного цвета воды озера и бушующие горные реки и бескрайние луга, покрытые яркими цветами. Однако мы все же подготовили для вас небольшой список мест, которые обязательны к посещению:

Аланское городище

Софийские водопады

Семицветное озеро

Астрофизическая обсерватория РАН

Лик Христа.