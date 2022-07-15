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2 часа назад

Море на курортах Крыма резко остыло

TourDom

Температура воды в Черном море сразу на нескольких курортах Крыма резко понизилась до 14 градусов. Об этом журналистам рассказали в гидрометцентре республики.

Море на курортах Крыма резко остыло
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, в четверг купание на пляжах Ялты вряд ли можно было назвать комфортным. В районе курортного берега северо-западный ветер сдул верхний, прогретый солнцем теплый слой воды и доминировать стало холодное глубинное течение. В результате температура в море опустилась до 14 градусов. Однако уже сегодня благодаря достаточно жаркой погоде она снова стабилизируется.

«Вода очень быстро прогревается от солнца: температура воздуха - до 33 градусов, поэтому море очень быстро придет в норму»,

- пояснили синоптики.

Впрочем, если туристы в Ялте могут выдохнуть и настроиться на новые заплывы, то отдыхающих в Алуште ждет неприятный сюрприз. Холодный фронт уже в субботу доберется до курорта и также остудит море до 14 градусов.

Что касается погоды, то в выходные на южном берегу Крыма ожидается ясное небо, а столбик термометра будет показывать до +30 градусов.

Отметим, что в этом июле туристы уже несколько раз жаловались на очень холодное море в Анапе. Однако там причиной стало именно низовое течение, которое уже типично для этой местности несколько раз за сезон портит отдыхающим настроение.

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