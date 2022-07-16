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1 час назад

Названы самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок

Lenta.ruиещё 1

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые популярные среди россиян направления для спонтанных поездок. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы самые популярные у россиян направления для спонтанных поездок
Фото: Jeshoots.com / UnsplashJeshoots.com / Unsplash

Специалистами были проанализированы данные бронирования пользователей. Выяснилось, что чаще всего россияне спонтанно едут в Москву (40 процентов билетов куплено день в день), Санкт-Петербург (12 процентов) и Екатеринбург (6,6 процента). В первой пятерке также оказались Казань и Сочи (4,6 и 3,4 процента соответственно).

Отправляясь в спонтанное путешествие за границу, пользователи покупали билеты в Таджикистан (31 процент), Киргизию (23 процента) и Армению (12 процентов).

Ранее стало известно, что самыми бюджетными для туристов городами России летом названы Казань и Москва. В среднем путешественникам необходимо потратить на поездку в столицу около 28 тысяч рублей. Путешествие в Казань летом обойдется немного дороже — в 38 тысяч рублей.

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