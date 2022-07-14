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31 минуту назад

Туристы РФ сообщили о хамстве, нулевом сервисе и высоких ценах на юге России

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В этом году в связи с санкциями Запада вырос интерес к югу РФ. Туристы едут на российское море в связи с тем, что у них почти отсутствуют альтернативы.

Туристы сообщили о хамстве и нулевом сервисе на юге России
Фото: Banki.loansBanki.loans

Новостной портал E1.RU рассказал о впечатлениях российских туристов. Например, Екатерина пожаловалась на грязное море. Сергей назвал сервис на курортах нулевым. Его не устроило хамство, а также высокая стоимость продуктов и услуг.

Есть и те, кто остался доволен отдыхом на юге России. Юлию порадовал отдых в Сочи в мае. Светлана тоже похвалила отдых в мае, так как в этом месяце море чистое, а цены довольно низкие.

Отдых в России,
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