Туристы сообщили о хамстве и нулевом сервисе на юге России

В этом году в связи с санкциями Запада вырос интерес к югу РФ. Туристы едут на российское море в связи с тем, что у них почти отсутствуют альтернативы.
Новостной портал E1.RU рассказал о впечатлениях российских туристов. Например, Екатерина пожаловалась на грязное море. Сергей назвал сервис на курортах нулевым. Его не устроило хамство, а также высокая стоимость продуктов и услуг.
Есть и те, кто остался доволен отдыхом на юге России. Юлию порадовал отдых в Сочи в мае. Светлана тоже похвалила отдых в мае, так как в этом месяце море чистое, а цены довольно низкие.