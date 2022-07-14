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7 минут назад

Жителям ХМАО предложили променять отпуск за границей на шатры

Ura.Ru

В Нягани открылся глэмпинг-отель с применением купольных шатров. По задумке организаторов, он может стать альтернативой отдыху за границей, Об этом сообщается в telegram-канале региональных властей «Югра официально».

Россиянам предложили променять отпуск за границей на шатры
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Авторы уверены, это (отпуск в шатрах — прим. URA.RU) будет хорошая замена путешествию за границу, что позволит прочувствовать красоту родного края»

— пишут в аннотации к ролику авторы официального сообщения. Власти Нягани рассказали — проект глэмпинг-отеля из двух шатров реализован за месяц. Авторы проекта надеются, что такой способ отдыха будет применяться югорчанами не только на выходные, но и на более продолжительное время.

Для комфортного проживания внутри шатров установлены кровати, душевые кабины и кухня. Необычный туристический проект для тех, кто устал от городской суеты, по замыслу организаторов, будет разрастаться. С новыми инвестициями появятся дополнительные шатры. В итоге, все это должно превратиться в глэмпинг-деревню.

Ранее URA.RU сообщало о создании парка национальных аттракционов «Этнолэнд», который хотят построить в Белоярском районе ХМАО. В нем спроектировали игровую площадку на основе головоломок, веревочный городок «Кел вош», фольклорную тропу.

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