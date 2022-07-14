Топ-5 лучших вариантов для отдыха вдвоем: эксперт

Passion.ru пообщался с экспертом по туризму и выяснил, куда можно отправиться вдвоем со своей второй половинкой, чтобы отдых получился ярким и незабываемым.

Разделить яркие эмоции и впечатления на двоих будет легко, если выбрать правильный маршрут. Свои варианты для романтических уикендов или полноценного отдыха предлагает Анна Верас — эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip.

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Анна Верас эксперт по туризму, основатель агентства Family Dreamtrip

Город на Неве

Санкт-Петербург, конечно, в представлении не нуждается, и влюбленных здесь немало. Но, чтобы время, проведенное здесь, запомнилось особенно, экскурсий и прогулок по знаменитому шумному проспекту в программе быть не должно. Лучше пройтись по тихим улочкам, а на мосту Поцелуев крепче взяться за руки и загадать одно желание на двоих. А потом полюбоваться на звездное небо в Планетарии и подняться на колоннаду Исаакиевского собора, чтобы увидеть город с высоты. Ужин при свечах на крыше и ночной Питер станут отдельным ярким воспоминанием о поездке. Продолжить путешествие можно на Финском заливе, чтобы насладиться спа-отдыхом и расслабляющими процедурами. Но главное — по-настоящему уединиться под шум прибоя и запах хвойных деревьев.

Заповедный Утриш

Уютный поселок на полуострове Абрау в окружении гор — тот случай, когда спокойный, размеренный отдых возможен даже на Черноморском побережье. Наблюдать за роскошными пейзажами можно и на морских прогулках, и гуляя по горным тропкам. Делать это, кстати, можно на велосипедах или лошадях. Чтобы отдых не показался однообразным, запоминающимся акцентом станет поездка на винодельню Гай-Кодзор, где виноградники раскинулись до самого горизонта, а в дубовых бочках хранится вино собственного приготовления. С верхних точек открывается чудесная панорама — так что яркие фото для фотоальбома гарантированы!

Бескрайний Байкал

Сердце этого уникального заповедного края, конечно, остров Ольхон. Совершенно уникальная флора и фауна, невероятные по красоте заливы и пляжи, мысы и горячие источники. У южного побережья можно познакомиться с бытом поселка Хужир, дикими степными лошадями и увидеть самую высокую точку Ольхона гору Жима. Любителям активного отдыха стоит отправиться в восточную часть острова, где много увлекательных мест в развалах скал и гор. Еще один способ насладиться видами берегов и портом Байкал, увидеть горы и степи — водная прогулка вокруг острова. Каждый день, проведенный здесь, совершенно точно будет наполнен невероятной энергетикой.

Солнечный Крым

Это место знаменито не только песчаными пляжами для комфортного отдыха с детьми. Запланировать свое путешествие можно во время цветения лавандовых полей, посетить роскошные парки и дворцы, ездить на озера и гулять по горным тропам. А еще отправиться на экскурсию по достопримечательностям, хранящим любовные истории. Например, в имение Кучук-Ламбат вблизи Партенитской долины или усадьбу Раевских в Гурзуфе. Кто-то выберет роскошный спа-отель, другие — различные кемпинги и эковарианты размещения — предложения удовлетворят любой запрос.

Классическая Балтика