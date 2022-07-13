Самые красивые города России, которые стоит посетить летом

Чаще всего туристы из России едут в Санкт-Петербург и Москву, однако по-настоящему удивительные локации можно найти не только в крупнейших городах нашей страны. "Рамблер" расскажет, какие города России точно стоит посетить этим летом.
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Казань
Казань в большей степени интересна тем, как в одном городе уживаются представители разных религий. Столице Татарстана более тысячи лет, и ее называют третьей столицей России.
- Начать обзор города можно с Кремля, который считается главной достопримечательностью города. Комплекс включает в себя оборонительные сооружения, башню Сююмбике, Губернаторский дворец, Благовещенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, Юнкерское училище, Пушечный двор и Мечеть Кул-Шариф.
- Обязательно стоит посетить мечеть Кул-Шариф украшена витражными окнами, внутри располагается музей исламской культуры. Здесь можно посмотреть на рукописный Коран, оценить женский наряд XIX века и изучить компас, с помощью которого вычисляют направление на Мекку.
- Главное блюдо местной кухни - эчпочмак, треугольный пирожок с мясной начинкой. Едят его вместе с татарским супом токмач или сытным бульоном. В целом, в Казани можно отыскать много необычной еды, которую нужно обязательно попробовать.
Мурманск
Мурманск – крупнейший город-порт и база ледокольного флота. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов полюбоваться суровой природой и северным сиянием.
- Из достопримечательностей обычно смотрят судно-гигант «Ленин» с ядерной установкой, который не имеет аналогов в мире.
- Мурманский художественный музей расположился в одном из самых старых зданий города 1927 года. Это единственная в Заполярье художественная галерея.
- Водопад на реке Лавна – уникальный природный памятник высотой до пяти метров находится в 20 километрах от Мурманска.
- Из еды в Мурманске нужно пробовать рыбу, икру, вяленое мясо и рыбу.
Калининград
Калининград и его область соседствует не с Россией, а с Литвой и Польшей. Поэтому это город с уникальной историей, который долгое время принадлежал Германии, что чувствуется.
- Первым делом нужно отправиться не в центр города, а в область, посмотреть на море и своими глазами увидеть «Куршскую косу». Это песчаная полоса между Куршским заливом и Балтийским морем. Летом там даже можно искупаться.
- А в городе стоит сходить на остров Канта, где находится его могила.
- Музей янтаря располагает самой большой мировой коллекцией изделий, там же рассказывают о способах обработки камня.
- В ресторанах и кафе подают копченого угря, щуку и палтуса, а также слабосоленую селедку и шпроты, а вачестве десерта марципан.