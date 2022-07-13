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1 час назад

Два кавказских региона стали рекордсменами по количеству туристов

Lenta.ruиещё 1

Дагестан и Чечня стали самыми популярными регионами среди российских туристов в 2022 году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Два кавказских региона стали рекордсменами по количеству туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Ломидзе, двум регионам удалось частично привлечь тех путешественников, которые отказались от поездок в Крым или Краснодарский край из-за логистических трудностей. Так, количество людей, отправившихся на Кавказ в 2022 году, превысило показатели прошлого года в два раза.

«Дагестан, Ставропольский край просто бьют все рекорды. И Чечня, и вообще Северный Кавказ. Надо сказать, что закрытие южных аэропортов немножко перераспределило потоки в этом сезоне. Понятно, что за счет перераспределения эти минус 30 процентов крымские не будут покрыты, потому что емкость рынка разная во всех регионах»,

— заявила глава АТОР.

Также Ломидзе отметила, что из-за повышенной популярности туроператоры вместе с Ростуризмом запустили дополнительные чартеры по этим направлениям, что позволило снизить стоимость билетов минимум на 25 процентов.

Ранее специалисты АТОР сообщили, что из-за закрытых аэропортов на черноморские курорты в 2022 году не доедут около 3,4 миллиона туристов. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин считает, что в стране нет новых емких регионов, которые смогли бы компенсировать эти потери.

Отдых в России,Сергей Ромашкин,Майя Ломидзе,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,
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