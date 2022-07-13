Два кавказских региона стали рекордсменами по количеству туристов

«Дагестан, Ставропольский край просто бьют все рекорды. И Чечня, и вообще Северный Кавказ. Надо сказать, что закрытие южных аэропортов немножко перераспределило потоки в этом сезоне. Понятно, что за счет перераспределения эти минус 30 процентов крымские не будут покрыты, потому что емкость рынка разная во всех регионах»,