В России подсчитали потери курортов из-за закрытых аэропортов

«С учетом того, что на море в пять теплых месяцев едут традиционно не менее 70 процентов всех внутренних туристов, весь внутренний летний турпоток в стране, по нашим оценкам, тоже продемонстрирует в 2022 отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. В стране объективно нет новых емких регионов, рост турпотока в которых мог бы компенсировать потери в 3,4 миллиона на юге», — считает вице-президент АТОР СергСергей Ромашкин.