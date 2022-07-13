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30 минут назад

В Иркутской области вновь открыли для туристов Большую Байкальскую тропу

Inc-Newsиещё 1

Прибайкальский национальный парк вновь открыл для туристов Большую Байкальскую тропу. Ранее этот маршрут в Иркутской области был временно закрыт из-за выхода на него медведицы с медвежонком.

Для туристов вновь открыли Большую Байкальскую тропу
Фото: Inc-NewsInc-News

"Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обследовали район вблизи участка тропы, на котором ранее был зафиксирован факт выхода медведицы с медвежонком, и не нашли свежих следов пребывания зверей",

- прокомментировали в нацпарке.

При этом туристов предупредили, что выход на данный маршрут разрешен лишь группами от пяти человек. Передвигаться по тропе нужно всем вместе и только днем. В целях безопасности туристов в ближайшее время на маршруте будет осуществляться круглосуточное патрулирование.

Для справки, Большая Байкальская тропа - это один из популярных турмаршрутов в Прибайкалье. Он протянулся на 55 км вдоль берега озера Байкал из поселка Листвянка в поселок Большое Голоустное.

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