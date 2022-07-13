Для туристов вновь открыли Большую Байкальскую тропу

Прибайкальский национальный парк вновь открыл для туристов Большую Байкальскую тропу. Ранее этот маршрут в Иркутской области был временно закрыт из-за выхода на него медведицы с медвежонком.

"Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" обследовали район вблизи участка тропы, на котором ранее был зафиксирован факт выхода медведицы с медвежонком, и не нашли свежих следов пребывания зверей",

При этом туристов предупредили, что выход на данный маршрут разрешен лишь группами от пяти человек. Передвигаться по тропе нужно всем вместе и только днем. В целях безопасности туристов в ближайшее время на маршруте будет осуществляться круглосуточное патрулирование.