Туристка пожаловалась на испорченный из-за свадеб отдых в Анапе

«Бокалов в баре нет, бармен сказал: "Извините и спасибо за понимание, все бокалы отданы на свадьбу". Заявленного шведского стола не было, так как кроме нас отдыхали еще две девушки. На выбор дают два блюда из меню и напиток, и, скорее всего, они просто забыли спросить нас об этом с вечера, так как завтрак мы ждали больше часа», — вспомнила туристка.