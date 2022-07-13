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2 часа назад

Туристка возмутилась испорченным отдыхом в Анапе из-за постоянных свадеб в отеле

Lenta.ru

Российская туристка, отдохнувшая в поселке Абрау-Дюрсо под Анапой, пожаловалась на испорченный отдых из-за ежедневных свадеб в отеле. Своим возмущением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка пожаловалась на испорченный из-за свадеб отдых в Анапе
Фото: Лента.руЛента.ру

Как рассказала путешественница, вначале она отдыхала в Анапе, а после решила продлить отпуск на три дня в Абрау-Дюрсо — специально для этого она сняла люкс с террасой и панорамными окнами с видом на озеро. Проживание на двоих с завтраками обошлось ей в 19 тысяч рублей. Тем не менее уже на месте туристка выяснила, что ее номер находится над банкетным залом, где постоянно проходят свадьбы.

«Мы просыпались и засыпали под крики "Горько!", песни и веселье. Первый день при заселении я даже с умилением смотрела на гуляющих во дворе жениха и невесту, но потом поняла, что тут просто свадебный конвейер! Зачем заселять гостей, когда, по сути, гостиница работает исключительно под мероприятия?» — возмутилась читательница портала.

Кроме того, россиянка осталась разочарована сервисом: например, в номере отсутствовали халаты, тапочки и чайный набор, а уборка была «очень посредственной». Также она отметила неухоженную сауну и бассейн.

«Бокалов в баре нет, бармен сказал: "Извините и спасибо за понимание, все бокалы отданы на свадьбу". Заявленного шведского стола не было, так как кроме нас отдыхали еще две девушки. На выбор дают два блюда из меню и напиток, и, скорее всего, они просто забыли спросить нас об этом с вечера, так как завтрак мы ждали больше часа», — вспомнила туристка.

Тем не менее путешественница осталась в восторге от красоты озера Абрау и экскурсии с дегустацией игристых вин. По мнению девушки, в поселке можно отлично провести весь отпуск, однако отель нужно выбирать внимательно.

Отдых в России,
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